Rojas el breve: ¿qué hiciste el fin de semana?... fui ministro

En este mundo en que todo parece ser fugaz e instantáneo y la inmanencia un bien obsoleto, no es de asombrarse que los sucesos nos pillen desprevenidos y que los cambios se sucedan con la celeridad de los astros.

No sé se exista un caso –habría que consultar a The Record Ginnes- de mayor precocidad en un cargo que la del ministro de las culturas Mauricio Rojas Mullor; solo cuatro días duró, tras los dichos expresados en su libro del año 2015, con los que calificaba al Museo de la Memoria como “un montaje”.

Las expresiones del cuestionado ministro provocaron una fuerte movilización desde la oposición y el mundo de la cultura –encabezados por el Premio Nacional Raúl Zurita- desde donde se multiplicaron los llamados pidiendo la renuncia del secretario de Estado.

Cabe preguntarse si en su calidad de Ministro habrá alcanzado a firmar algún documento aparte de su renuncia. Para muchos será recordado como el ministro breve, cuya único aporte a la cultura fue decir “adiós” y -como en una obra tragicómica- hacer mutis y desaparecer consumido por los fuegos fatuos de una memoria cuyo pasado le condenó a la hoguera encendida por él y avivada por la izquierda.

Los coletazos que traerá –sin duda- esta forzada renuncia, es el cuestionamiento al canciller Roberto Ampuero, coautor del libro Diálogos Conversos desde donde se extrajeron las declaraciones de Mauricio Rojas acerca del Museo de la Memoria. Los controversiales párrafos del texto dicen, literalmente: “La verdad es que más que de un museo -que como tal debe buscar hacer comprensibles las cosas y en el cual siempre debe imperar un sentido responsable y serio de la historia- se trata de un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es de impactar al espectador, dejarlo atónito, imperdible razonar. Es una manipulación de la historia usada por quienes manejan el presente a fin de controlar el futuro, tal como Orwell decía. Es un uso desvergonzado y venturoso de una tragedia nacional que a tantos nos tocó tan dura y directamente”.

Por su parte Roberto Ampuero señala que: “En el diseño de ese museo hay un mal narrador, un narrador partidista e interesado. En ese sentido no es un museo nacional, es un museo de la mala memoria. Llevé a mis hijos, siendo adolescentes, a ver el museo porque quise que conocieran esa parte de la historia de Chile. Y al final, luego del hondo impacto que les causó presenciar los testimonios de la represión y de condenarla, hubo una pregunta de ambos: ‘¿Por qué llegaron los chilenos a odiarse tanto?’. Y eso no lo explica el museo. Aclaro: no hablo de justificación, sino de explicación.

A la luz de los acontecimientos podemos observar que las heridas de nuestra patria están intactas y que a la menor provocación se abren nuevamente como rosas que dejan expuestas las corolas… y más allá de la anécdota y de los memes que circulan en las redes sociales sobre este bullado caso, parece que estamos muy lejanos aún del punto de concordancia.

Ahora bien sabemos que la cultura es memoria, es reflexión y creación sobre lo que fuimos, somos y queremos ser, es nuestro patrimonio y la valoración que de él hacemos, porque cuenta lo que hemos sido y nos ayuda a no cometer los mismos errores, por lo que debemos –en un mundo tan cambiante- cuidar lo que tenemos y respetar el lenguaje con el que nos comunicamos, porque como dicen los expertos “el lenguaje crea realidades”



(Jaime Gatica, profesor)