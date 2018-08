Política 14-08-2018

Rojas renuncia al Ministerio de las Culturas 90 horas después de asumir tras ola de críticas por dichos sobre Museo de la Memoria

Cerca de 90 horas permaneció como ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, lapso de tiempo marcado por las críticas que recibió por sus controvertidos dichos sobre el Museo de la Memoria.



Ayer, el ex militante del MIR y ex miembro del parlamento sueco renunció al Gobierno.



Al respecto, una categórica declaración realizó el Presidente Sebastián Piñera sobre la visión del Gobierno en relación a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridos en el pasado, a raíz de los polémicos dichos de Mauricio Rojas sobre el Museo de la Memoria. "Nuestra visión en los derechos humanos no se limita en condenar los atropellos (…). Tenemos también un profundo compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia, con aprender de los errores del pasado, buscar los caminos de la reconciliación y fortalecer una cultura de respeto irrestricto de todos y cada uno de nuestro compatriotas"



El Presidente aseguró que "acepto la renuncia de Rojas" y anunció que Consuelo Valdés Chadwick, ex directora del Museo Interactivo Mirador, asumirá en su reemplazo.