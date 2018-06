Opinión 17-06-2018

Rol o expresión de género

Desde hace dos semanas atrás ,nos propusimos precisar a nuestros lectores, algunos términos muy en boga actualmente en nuestro país, debido a las demandas estudiantiles que, tienen paralizadas muchas de nuestras Universidades estatales, tema que por lo demás en nada ayuda a nuestra alicaída actual educación estatal.

En nuestra primera crónica, pudimos conocer en detalle lo que significa el vocablo SEXO. En la segunda, los llamados ROLES admisibles para Varones y Mujeres, denominado GENERO y los también llamados Géneros Alternativos.

Esta vez, analizaremos el ROL o Expresión de Género. Ëste está configurado por todo el conjunto de “ Hábitos y Comportamientos” que se consideran a cada uno de los Géneros analizados ,sean éstos Varones- Mujeres- Transgéneros, en un tiempo, lugar o sociedad dada. Os invito a ver y recordar todo lo antes tratado y comparar los Roles tanto de H. y M. en épocas pasadas como en la actualidad.

Al varón, le correspondería como hábito y comportamiento, una agresividad competitiva, como también el estudiar un oficio o profesión Trabajar fuera del hogar y proveer al mantenimiento de su hogar.

A la Mujer, le correspondería la delicadeza, la sensibilidad, el cuidar de los quehaceres del hogar y la crianza de sus hijos.

Veamos ahora otro “ rol” de la Mujer. Le correspondería vestir faldas; calzar zapatos con taco alto; pintarse los labios, uñas, usar aretes, sostén, ropas ajustadas y de variados colores y además desde pequeñas jugar con muñecas. Me permito recalcar que ese Rol fue antes y ¿ qué pasa ahora? Al parecer lo han adoptado los varones, lo que a mi parecer No es correcto

Veamos en seguida otro Rol que le correspondería a los Varones: Vestir traje ( pantalones) y corbata. Llevar el cabello corto. Usar zapatos tipo bototos, jugar desde pequeños con autitos, pistolas, trompo, emboque, bolitas, etc. NOTA: Bien Hemos dicho rol que le “ correspondería a los varones ¿ qué pasa con ese rol hoy en día?

Ahora, mis queridos amigos lectores, analicemos brevemente los Roles que NO le corresponderían tener a Varones y Mujeres.

1. A la mujer No le correspondería labores pesadas como por ej. conducir camiones de la minería, labores operativas en el rubro de la construcción, dirigir equipos de fútbol, integrar las Fuerzas Armadas en labores de combate. Eso solo les compete al hombre.

2. También a la Mujer no le correspondería realizar cierto tipo de conductas, tales como beber alcohol, fumar, proferir groserías, alardear de fuerza física, insinuarse para llamar la atención de alguien que le interesa, vestir muy escotada o ligera de ropas.

Al respecto, nos permitimos comentar que en el día de hoy, los Roles femeninos están trastocados o nosotros no hemos evolucionado para ver ,aplaudir, seguir a la mujer boxeadora la Crespita Rodriguez, por ej .jugar en equipos femeninos de futbol, levantamiento de pesas, usar pantalones en vez de vestidos ,etc. ¿ A eso se llama modernidad o Igualdad de Géneros, hoy tan solicitado por nuestras fámulas?

Ahora, veamos los Roles que NO le corresponderían realizar a los Varones;

1.- Llorar por sentimentalismo. Salir de viaje solo con amigos. Vivir con los padres hasta adultos; tomar clases de ballet, pasear los bebés; tener como mascotas perros pequeñitos ,etc. Pero ,por sobre todo, negarse ante la solicitud sexual de parte de una mujer o no tener pareja estable del sexo femenino siendo ya adulto.

2.- Al Transgénero no le correspondería realizar cierto tipo de conductas , como por ej. vestirse como mujer siendo del sexo masculino por nacimiento o vestirse como hombre siendo de sexo femenino por nacimiento o exhibirse vestido en su condición de tal en público o desarrollar trabajos donde quede al cuidado de menores de edad. Al respecto me permito preguntarle directamente a Ud. ¿ Puede un transgénero realizar lo antes indicado como lo hace en la tv. la ya famosa “ Botota”? Por favor, medite…..medite y saque una conclusión si es posible.

Estimados lectores: una vez más Ud. acaba de leer un tema netamente de actualidad y de carácter cultural .Así es como ya se habrá dado cuenta que los llamados ROLES, fueron propios de un consenso en épocas pasadas, algunas, hoy están obsoletas .Otras siguen en boga en el día de hoy.

Por lo que creemos que en materia de ROL o Expresión de Género, la evolución social, cultural que los caracteriza, como toda cosa estás expuesta a un continuo devenir dinámico, está en una siempre presente evolución o involución, según los casos.

En resumen, leído y tratando de entender los conceptos del binomio Sexo . Género, habrá que preguntarse ¿ Qué consecuencias podría implicar la circunstancia que, en el caso de que en algún individuo, el sexo de nacimiento no se corresponde del todo con su propia percepción de su Género de pertenencia?

La respuesta, estará ojalá claramente expuesta en la próxima crónica que se denomina IDENTIDAD de GENERO que, es de esperar que también tenga una buena acogida de parte de nuestros lectores.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista