Política 08-11-2017

Rolando Rentería: “Es importante que los candidatos al Parlamento sean de regiones”

El ex alcalde de Linares, Rolando Rentería, es candidato a diputado por la zona en representación de la UDI. Afirmó estar agradecido de la recepción que ha tenido su postulación, precisando que “la gente me conoce y mi principal fortaleza es el conocimiento del servicio público por mis años como jefe de gabinete del senador Larraín, luego mi desempeño como concejal y mis ocho años como alcalde de Linares”.



“Es un plus el que quienes aspiramos al Parlamento seamos de las regiones a las que buscamos representar. Ahora serán 11 comunas. No obstante, en mi caso, la gente me verá siempre en mi ciudad, haciendo las mismas cosas cotidianas. Por otra parte, conozco la realidad de la zona, sé cuáles son las principales dificultades y las aspiraciones que tiene la gente, y espero trabajar como diputado por el desarrollo del Maule Sur”, afirmó.



Rentería dijo confiar en el apoyo del electorado para las elecciones del 19 de noviembre, enfatizando en que es uno de los pocos candidatos nacidos en la misma zona a la que espera representar.