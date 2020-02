Crónica 11-02-2020

Ronda de Inversionistas reunió a emprendedores maulinos con base tecnológica y foco en la agricultura

En dependencias del Talca Country Club se realizó la primera Ronda de Inversión del programa Dinamiza de Corfo, ejecutado por Andes Value y la Universidad Santo Tomás, donde la primera entidad gestiona la participación de inversionistas y la universidad actúa como co ejecutora y se preocupa de gestionar en la región, buscar a los emprendedores y convocarlos para ser parte de la iniciativa.

Todos los proyectos tenían un foco en la agroindustria en la región del Maule, con base tecnológica y foco en algún segmento agrícola y donde el objetivo es, si bien que se ejecuten en la región, también se proyecten a nival nacional.

Se trata de María Luisa Weston y Samuel Lepe de Terramarket; Patricia y Silvia Moller de Okfruitapp; Joaquín García Huidobro de Agrapp; Darío Rojas de Trazapp; Mauricio Poblete de Innovagreen; Catalina Mazo de Hypha; Javiera Gutiérrez de Munani; Cristian Emhart de F4F y María Carolina Bustos de Coldkiller.

Entre los inversionistas que siguieron de cerca las presentaciones de los emprendedores, estuvieron entre otros, Sebastián Gilbert, miembro del directorio de Dadneo y del fondo de Venture capital Vulcano, inversionista ángel y emprendedor, Ricardo Reñones, miembro de la Red de Inversionistas Ángeles de Dadneo desde 2016, y que ha invertido en diversos proyectos de la misma red, a quienes se sumó Andrés Parker, Presidente de la Administradora de Fondos de inversión de impacto Sudamerik.

En la coordinación de esta instancia estuvieron por Andes Value su gerente Luis Martínez, y Homero Quintana los que se sumaron por la Universidad Santo Tomás, el Coordinador de Proyectos Externos Guillermo Palma y la coaching de emprendedores Susana López.

Como integrante del panel, estuvo el Rector la Universidad Santo Tomás de Talca, Osmán Garrido; quien se mostró “sorprendido del nivel de desarrollo que tienen estos emprendedores”, resaltando que “ustedes son un claro ejemplo para muchos jóvenes, de seguro también para muchos de nuestros alumnos. Esta es una luz de esperanza super clara de que no tan solo son las grandes compañías las que tienen oportunidades para concretar negocios, sino que es una posibilidad abierta para mucha gente y especialmente para los jóvenes. Alegra muchos saber que hay gente dispuesta, sacrificando tiempo y dinero que se crea su proyecto y que ello va a generar también empleo y desarrollo para su territorio y su entorno directo donde se desenvuelven”.

Para Silvia Moller, de Okfruitapp, una aplicación integral que automatiza la medición y análisis de calibre, color y defectos de la fruta en huertos y recepción de packing, esta fue “una experiencia super gratificante, y enriquecedora, porque es algo nuevo, y descubres que en realidad existen más oportunidades para uno para poder despegar, poder crecer; vas adquiriendo nuevos conceptos, te das cuenta que hay un mundo que rodea el emprendimiento distinto al que uno cree y que definitivamente se puede emprender”.

Por otra parte, Javiera Gutiérrez, de Munani, que elaboran snacks saludables a base de algas señaló que “fue una instancia muy enriquecedora, no sólo por poder contarte a los diferentes fondos de inversión nuestros proyectos, sino también poder compartir con otros emprendedores. Es muy positivo que etas instancias se den fuera de Santiago. Nosotros estamos claros que hemos recorrido un camino difícil y que hemos llegado a cumplir varias metas, pero queremos seguir creciendo como por ejemplo exportar nuestros productos a Estados Unidos y poder levantar un mapeo de las algas de Chile”.

En esta ronda de inversionistas destacó la presencia importante de mujeres al frente de los emprendimientos.

Antes de participar en esta ronda de inversión, los emprendedores también fueron parte de una serie de exigentes etapas formativas como Taller de Oportunidades, Modelo de Negocios, taller de Flujo y Valoración de Empresa, Taller de Pitch y Coaching personalizado de manera individual donde pudieron detectar las potenciales del territorio de la región para complementar su propuesta de valor presentada, y a presentar sus proyectos concentrando sus ponencias en las principales ideas fuerza de sus proyectos.

Los participantes esperarán ahora los resultados de esta ronde de inversión, donde más allá de conseguir los recursos a los que aspiran, también serán parte de los tips que les permitirán establecer nuevas redes de contacto para fortalecer, aspirar a más oportunidades de financiamiento y seguir adelante con sus emprendimientos.