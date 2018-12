Opinión 13-12-2018

Rosas negras de Iris Bobadilla

Esperaba la publicación de Iris Bobadilla, ya que pertenece a una generación de poetas con los que desarrollé un taller al alero de la Casa de la Cultura de Linares, cuando Eduardo Méndez era su director, el Circulo Literario Aliwen tenía allí su sede y esta estaba ubicada en la alameda Valentín Letelier.

Los entonces integrantes del taller en su mayoría ya han publicado y son animadores permanentes de la escena cultural de la comuna, me refiero por ejemplo a Lucyna Yáñez, Miguel Reyes Pincheira, Oscar Mellado, Herminia Gajardo, Nilsa Tapia, Mario Díaz; faltaba entonces la publicación individual de Iris Bobadilla.

El poemario toma como título el último poema del libro, pero creo que no le hace justicia a este, porque la imagen lírica de las rosas negras, transmite sensaciones de oscuridad, duelo, muerte o exotismo, lo cual es contrario al estilo y temática poética de Iris.

El libro no tiene aparentemente un hilo conductor o un motivo lírico definido, es más bien una colección heterogénea de poemas de diversa índole, entre los cuales podemos apreciar como “leitmotiv” o temática recurrente el anhelo hacia lo espiritual, la muerte, el amor transfigurado y migrando de la imperfección humana al ideal divinizado, entre otros.

Así podemos apreciar en el poema “se rasgó el velo” que se inicia con “¡Oh, Dios mío! / en aquel instante, humanamente, no hubo consuelo arrodillada a ti vertí mis quebrantos… se rasgó el velo, contemplé tu rostro/ vinieron los ángeles, destinatarios tuyos a entregar el consuelo”. Esta experiencia con lo místico y sagrado se repite en varios poemas a lo largo del texto. Como en los poemas “transparentada a lo eternal”, “transmutación”. También está el tema del elogio a la naturaleza, en la que esta empatiza con el hablante lírico fundiéndose en una misma voz: “Sauce” “en una orilla polvorienta agonizo… Ya no siento el trinar de los pájaros/ sobre mis débiles ramas / solo el canto de río sepulta mi muerte”.

Otra característica de la construcción poética de Iris Bobadilla es la recurrente alusión sensorial a los aromas y perfumes, los cuales por lo general están vinculados a remembranzas gratas y positivas “despojada de vestidura terrenal / aromada a rosas permanecí” (se rasgó el velo) o “me duermo en tu aroma y un beso tuyo roza las estrellas” (lejanías imaginarias) “Tu aroma seduce/ tu carne dulce deleita” (Oda al melón).

Una característica transversal a su poesía es el ahorro y a veces ausencia total de conectores, recurso que si bien agiliza y da ritmo a la creación lírica, corre el riesgo también de una construcción en la que se superponen versos sin un hilo conductor, como un listado de acciones o características que pueden resultar -en ocasiones-inconexas.

Con respecto a la actitud lírica que predomina en este conjunto de poemas, podemos decir que es la enunciativa, ligada a lo narrativo, lo cual permite al hablante lírico hacer descripciones del objeto lírico o dar características de ellos, con la subjetividad propia que permite este género.

En síntesis, “Rosas Negras” de Iris Bobadilla, publicada por ediciones “Misantrópicas” de la colección poética “Pajarraco Ululante” nos devela detalles vivenciales y una creación sencilla, para un lector que guste de la poesía tradicional, con figuras -en ocasiones- muy bien logradas, de lectura fácil y rítmica, que busca identificarse con el receptor en la sensación de vivencias con temáticas que son universales, como el amor, la muerte, el deseo permanente de trascendencia y de conexión con la divinidad. Un libro recomendable para una lectura de solaz y de goce estético literario.

De entre los muchos buenos poemas que aparecen publicados destaco “Las almas” “Las alamas se encuentran, cual refugio de amor/ peregrino/ dos mundos distintos: razón y emoción/ envuelven/ los latidos de un solo corazón/ cogimos el cielo en nuestras manos y abríamos los sueños/ dulce miel nos protege, nos alienta/ Tu mano me lleva, me invita a alzar el vuelo/ poblemos la luna/ caminemos, deja que el tibio sol arrulle nuestras sonrisas/ Quiero esperarte/ con la emoción naciente que me embriaga/ no te alejes que ya no tengo calma/ juntemos nuestras almas/ que el sol nos cubra…/ Mientras caminamos, solo el silencio acompaña”.