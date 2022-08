Opinión 05-08-2022

Royalty negativo para regiones



Sr. Director:



El elemento Ad Valorem presente en las indicaciones al proyecto de royalty pareciese algo razonable, pero no lo es, y menos en los rangos propuestos.



Hoy la tasa efectiva impositiva en Chile, Australia, Canadá y Perú corresponde al 40%. Con la nueva propuesta Chile quedaría en 55% a un cobre de US$3.80 por libra y a 65% sobre US$5. Así, el Estado podría quedarse con dos tercios del beneficio total de una compañía minera, versus un poco más de un tercio que es lo que piden los otros países con los que competimos, como Perú o Canadá.



Pero más allá de la pérdida por recaudación en ese periodo, las regiones mineras se verían gravemente afectadas. Según los expertos esto podría traer la destrucción de 175.000 empleos a 2030, pues la falta de inversión no permitiría mantener la producción actual. Las comunas situadas en territorio minero no se benefician vía subsidios derivados de impuestos, sino por la actividad económica que genera la gran minería, lo que permite emplear a miles de trabajadores zonales y desarrollar a cientos de proveedores locales.



Matías González, presidente de la Asociación Gremial de Comerciantes y Empresarios de la Comuna de Salamanca (ACESA)