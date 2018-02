Crónica 15-02-2018

Rubén Aillón: “Yo sólo quiero ser reconocido como el 6 hijo”

A mediodía de este miércoles 14 de febrero se realizó la exhumación del cuerpo del empresario local Rubén Aillón Flores. En 60 días el SML dará los resultados del estudio.



En absoluto silencio se produjo la toma de pruebas del cuerpo del quien fuera un conocido empresario local. En dicha exhumación participaron 4 de los 6 hijos, entre ellos quien solicitó esta acción para ser reconocido. Nadie cruzó palabra.

Las pruebas tomadas por funcionarios del Servicio Médico Legal, fueron dos piezas de 5 cm. Del pie derecho, mientras que este viernes se le realizarán los análisis a quien reclama ser reconocido como hijo. En 60 días deberán estar los resultados.

En entrevista con Diario EL Heraldo, Rubén Aillón hijo enfatiza “sólo busco que se me reconozca, nada más”. Y relata que siempre vivió como un hijo del empresario, salía con él, vivía con él y con sus hermanos, “siempre lo llamé papá, siempre fui criado como un Aillón”, afirma el empresario calameño, quien asegura que por ahora sólo busca ser lo que siempre ha sido, el hijo mayor, el hermano mayor.



“Yo no busco un acuerdo económico… sólo quiero que mi partida de nacimiento salga con mi nombre”, asegura Rubén, quien además cuenta que siempre fue parte de la familia, hasta que murió su padre, de ahí poco a poco sus hermanos fueron desapareciendo de su vida.

“Esto es súper incómodo para todos, es súper fuerte y doloroso, pero la ley me facultó para llegar hasta estas instancias y si no soy realmente un hijo Aillón lo asumiré”, enfatiza el entrevistado.

Diario El Heraldo intentó comunicarse con la otra parte de la historia, aquellos hijos del empresario que no están de acuerdo con esta acción. Pero según respondieron: En este momento no se referirán al tema, ya que esta historia sólo les ha traído dolor.