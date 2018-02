Opinión 04-02-2018

Rubén Darío, un poeta masón

“ Juventud divino tesoro/ ya que te vas para no volver/ cuando quiero llorar, no lloro/ y a veces lloro sin querer” de “ Canción de otoño en..”

Pasado mañana ( 6 de feb.) se cumplirán exactamente 102 años del fallecimiento del insigne poeta y diplomático Rubén Darío. Nació en Metapa, Mategalpa ( Nicaragua) como Félix Rubén García Sarmiento ( 18.01.1867). Autor de numerosas obras, siendo la cúlmine “ Azul”. Otras obras fundamentales fueron “ Sonatina”, “ Lo fatal” y “ Canción de otoño en primavera”.

Al redactar esta crónica, llega a mi memoria un poema llamado “ Campoamor”, dedicado a Ramón de Campoamor, poeta español( 18171901) que aprendimos en nuestra época de estudiante del Liceo de Hombres ( 1956) que empezaba así : “ éste del cabello cano/ como la piel del armiño/ juntó su candor de niño/ con su experiencia de anciano/ cuando se tiene en la mano……..”

Darío, fue educado por los jesuitas, por lo que su educación fue impecable.Su tía abuela le fomentó el amor por la lectura. A pesar de haber sido educado en una excelente orden religiosa, Rubén Darío desde el comienzo como poeta, empezó a demostrar su rechazo a la Iglesia católica,por lo que en uno de sus poemas titulado “ El jesuita” ( 1881) lo da a entender de esa manera.

Rubén Darío, tuvo un romance con Rosario Murillo, pero 10 años después contrae matrimonio con Rafaela Contreras, con quien tuvo su primer hijo: Rubén Darío Contreras. enviudese y vuelve a casarse con su primer amor de adolescente Rosario M.

No es nuestra intención referirnos a R. Darío como poeta, pues estamos muy lejos de tener una capacidad crítica, pero si a su ingreso a la Masonería, institución que le inspiró a escribir y dar a conocer sus preclaros Principios. Contaba él mismo ( 1915 cap X) que en su adolescencia en León, cuando tenía 13 años y era redactor del periódico “ La verdad” cayó en sus manos un libro de masonería y “ me dio por ser masón y llegar a serme familiar Hiram, el Templo, los Caballeros Kadoch, el mandil, escuadra, compás “. Por su corta edad no pudo ingresar ,pero años después se hizo amigo de José Leonard Bertholet le inculcó el libre pensamiento y el inacabable afán ,del perfeccionamiento humano.

Después en El Salvador Darío tuvo otro amigo masón , don Rafael Reyes. Pero fue en la noche del viernes 24 de enero de 1908, en Managua ingresa a la institución, siendo dn Manuel Maldonado su padrino ( médico, orador y poeta) Ingresó a la Logia “ Progreso” Nº 1 del Oriente de Managua. Fue Iniciado gracias a sus cualidades de genio y grandeza de espíritu que, pesaron más que sus debilidades de reconocido hombre bohemio, devoto del wisky champán y de los “ dorados faisanes femeninos,” al decir, de uno de los Dignatarios de ese Taller.

Quien anota además que, “ nunca se han juntado tantas personalidades esa noche, pues llegaron representantes de 10 países europeos y americanos”.

A mediados de 1908, Darío se fue a Europa, representando a su país ante el Rey de España. En dic. de 1915 retornó a su patria ya muy enfermo. .En España dejó otro hijo de una española de apellido Sánchez. Se trasladó a León y allí murió. Sus funerales fueron apoteósicos, fue despedido por el Orador Santiago Arguêllo, en un extenso y magistral discurso.

Sus conocimientos masónicos los hizo presentes en sus numerosas obras, como por ej. en “ Azul” que es el color de los 3 primeros ritos masónicos en sus 3 Grados, llamada Mas.: azul o simbólica. En “ Prosas profanas” ( 1896) es simbólico el número de 33 poemas, que es el mismo números del Grado máximo en Masonería. También está relacionado con la trinidad de las cosmogonías y con la importancia del Nª Pitagórico.

Su anticlericalismo, lo deja a descubierto en algunas de sus composiciones juveniles, como también la influencia liberal y masónica, en textos como “ El salmo de la pluma”, donde incluye por otra parte la sucesión casi exacta de las letras del alfabeto hebreo, en ideas cabalísticas enmarcadas en el culto masónco por el Antiguo Testamento y donde el concepto Dios, lo hace parecer Darío como “ el gran todo”. Lo mismo cabe decir de poemas como “ El libro”, “ Pax”, “ Palas Ateneas” que se deben a la ley masónica.

En “ Cantos de vida y esperanza” ( 1905 Darío incluye “ El rey Oscar” dedicado a Oscar II de Suecia, quien ejerció como Gran Maestre Masón. Del mismo libro pueden extraerse referencias masónicas sobre la fortaleza, sinceridad y la luz, que cultiva en sus adeptos esta institución.

En “ Salutación a Leonardo” se refiere a Leonardo Da Vinci quien fue también Soberano, Soberano Maestro de una institución oculta.

En “ Metempsicosis”, “ Sum” expresa Darío sus ideas sobre la migración de las almas y la reencarnación, de largas tradiciones esotéricas. En “Abra de luz” nos habla de las cualidades a que aspira todo Masón : belleza – justicia, bien y verdad..

Finalmente acotaremos que en el poema “ Los motivos del lobo,” Darío nos expresa algunos paradigmas acerca de la bondad y hermandad masónica.



Bibliografía:

Rubén Darío y su Inic.: Mas.: en Nicaragua” de Jorge E. Arellano.

Dos caras desconocidas de R. Darío: el poeta

masón y el poeta inédito” de Alberto Acereda.

Revista “ El ojo que todo lo ve” de internet.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista