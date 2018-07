Deporte 19-07-2018

Rubén Martínez asumió banca albirroja con la misión de clasificar a la liguilla de ascenso

Nuevo estratega exigió refuerzos para mejorar aspecto ofensivo

Actualmente tiene 50 años, debutó como técnico en el equipo de Independiente de Cauquenes, después de haber escrito un rico historial como jugador de fútbol profesional. Pero, todos sabemos que desde la banca es otra cosa. El objetivo central del nuevo cuerpo técnico es cumplir con la meta de clasificar a la liguilla final.

Martínez, se mostró muy optimista tras ser presentado en el Tucapel Bustamante Lastra: “estoy contento con llegar a esta institución de mucho prestigio con una excelente hinchada que acompaña en las buenas y en las malas. Creo que el trabajo nos dará los resultados que esperamos”.

A FONDO CON EL NUEVO DT

Tuvimos la oportunidad de dialogar con quien asumió la banca albirroja y comenzó desde ayer el trabajo con el plantel que no consiguió la clasificación en la primera rueda, por eso la apuesta de los dirigentes es de quien fuera trigoleador del campeonato nacional como jugador de Colo- Colo, Rubén Martínez, un técnico muy afable que respondió todas nuestras inquietudes.

¿Cómo se gestó tu llegada a los albirrojos?

Recibí el llamado de los dirigentes en la persona de su presidente, y me gustó la idea. El sábado estuve viendo el partido frente a Salamanca, creo que tenemos potencial para trabajar. Hay que darles los lineamientos a los jugadores, uno llega con otra forma de jugar distinta a la que observé, sobre todo pensando en lo que se viene, donde el objetivo es meterse entre los dos para llegar a la liguilla final, pero el material humano está para realizar una buena labor. En la parte de infraestructura ni hablar, están todas las condiciones, así que hora tenemos que plasmar lo que nosotros pretendemos con ellos y llevarlo a cabo los fines de semana en la competencia.

¿Qué se debe mejorar?

Debemos trabajar en el aspecto del finiquito, lo que tiene relación con finalizar la jugada. Creo que en cada una de las líneas hay jugadores que manejan los conceptos de manera muy eficiente, no necesariamente jugar con más gente significa ser más ofensivos, sino que hacer más daño con las pocas ocasiones que se generan es sin duda una de las tareas a reforzar. Es uno de los puntos que hemos conversado con la dirigencia y en esa zona del campo donde se termina la jugada poder traer un centro delantero y un volante de salida, esas son mis inquietudes desde el punto de vista de los probables refuerzos.

¿Periplo en Tercera División?

Me inicié como director técnico en la ciudad de Cauquenes, empecé en la Tercera B, fuimos campeones de la categoría en ese año. El 2014 en Tercera A, saliendo cuarto o quinto, al año siguiente salimos campeones con Independiente de Cauquenes y subimos a la Segunda Profesional donde estuve dos años. Luego la institución se vendió a un empresario de la Octava Región y ellos trajeron su gente y nosotros pensamos en quedarnos en la región porque vivo en la ciudad de Talca. Ahora aquí en Linares, donde me llamó mucho la atención la cantidad de gente que viene al estadio y eso te motivo a que se pueden hacer cosas interesantes en este club.

¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?

Me acompaña en la parte técnica Eduardo Oteiza, ayudante técnico (AT) y Diego Silva, analista (AN), además se suman los profesionales que continúan en la institución: el preparador físico (PF) Leandro Méndez, preparador de arqueros (PA) Juan Luis Mora y asume el área médica Jacob Alfaro, kinesiólogo.

¿Qué te parece la competencia de Tercera?

Futbolísticamente los equipos están muy parejos, por la tabla de posiciones lo que indica que a pesar de estar Linares en el octavo lugar, está a 5 puntos del segundo, o sea las diferencias son mínimas. Creo que da para ilusionarse en la medida que los muchachos entiendan que es una actividad que hay que hacerla profesional y nosotros vamos a entregarles todas las armas para que se puedan desempeñar.

¿Estilos de juego?

Vamos a tener esquemas diferentes de local y visita. Tenemos que ver muchos factores, por ejemplo, los rivales, inclusive hasta externos como la cancha, imagínate se juegan muchos partidos en canchas de pasto sintético, como serán los dos próximos duelos. Es distinto el bote de la pelota, aunque parezca raro, pero te complican estas superficies, más aún que en Linares no tenemos este tipo de canchas, por eso vamos a preparar el partido frente a Rancagua Sur en la localidad de San Clemente. Generalmente en casa utilizo un esquema 3-5-2, 3-4-1.2, me gusta tener protagonismo y afuera sin ser conservador un 4 -3- 3, son como los sistemas que más me seducen, pero te reitero esto pasa por las características de los jugadores.

El debut del nuevo estratega Rubén Martínez, será este domingo frente al equipo de Rancagua Sur en calidad de forastero.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo