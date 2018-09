Deporte 13-09-2018

Rubén Martínez, técnico de Linares: “Tenemos que ratificar el buen momento con una nueva victoria”

Albirrojos juegan este sábado desde las 18:00 horas en el Tucapel Bustamante

El técnico linarense espera celebrar en casa en la previa de fiestas patrias y seguir con la esperanza de clasificar a la liguilla final, donde sólo llegarán los cuatro mejores del año en el campeonato de Tercera División.

Martínez, señaló que esperan ratificar este sábado ante Municipal Santiago lo que vienen realizando con una seguidilla de triunfos que lo tienen al “depo” en la cuarta posición, pero todavía sin lograr el cupo: “estamos pasando por un buen momento en lo futbolístico y esto refleja el trabajo que estamos realizando todos. Para este duelo que se juega en casa no se podrá contar con algunos jugadores, entre ellos Eliacer Pérez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Se suma también Matías Parra, con una lesión en su tobillo y Johann Barrera, quien está complicado producto del “patadón” que recibió el pasado fin de semana quien está en trabajo kinésico, y Darwin Torres quien sufrió una torcedura en su tobillo”.

La práctica futbolística se realizará esta mañana donde se definirán a los “once” toros albirrojos que irán en busca de los tres puntos. Para el estratega linarense la ubicación actual es una inyección anímica, pero es claro al señalar que todavía siguen dependiendo de otros equipos: “lamentablemente todavía la clasificación, aunque faltan algunos partidos no depende de nosotros a pesar de los triunfos que hemos logrado, pero tenemos fe que ya llegaraáesa ocasión y mis dirigidos saben que en ese momento vamos a tener que esforzarnos el doble para no perderla”, apuntó el técnico.

LOS SANTIAGUINOS

Sobre el rival Municipal Santiago, Rubén Martínez agregó que “es un buen equipo, hasta hace dos fechas este cuadro estaba más arriba y hoy está bregando por el cupo. Creo que el partido de este fin de semana para ellos es clave; si pierden pienso que se despiden de una eventual clasificación y obviamente nosotros queremos dormir el fin de semana, segundos”.

UN 18 SIN DESCANSO

El técnico fue claro que el equipo volverá a las prácticas después del partido del sábado, el día lunes 17 de septiembre, donde planificarán toda la semana el duelo ante Rengo, o sea cien por ciento trabajo en estas fiestas patrias para los jugadores quienes tienen asumido que se están jugando algo muy importante porque viene otro rival que también tendrá sus complicaciones.

Los albirrojos juegan este sábado desde las 18:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra y esperan bailar la cueca del triunfo.

Finalmente agregar que, en el entretiempo del partido con Municipal Santiago, estará el grupo linarense “Los Choros del Canasto”, presentando su nuevo single “Himno Popular de Linares”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo