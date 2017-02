Política 15-02-2017

rud: “No entiendo por qué ninguna autoridad de gobierno recibió ni despidió al Supertanker”

El Diputado Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Presidente de la Comisión de Defensa, se refirió al desempeño del Supertanker en nuestro país en los incendios forestales de la zona centro-sur, señalando que se convirtió en el “ícono” de esta tragedia, asimismo, manifestó su desconcierto del porqué ninguna autoridad de Gobierno fue a recibirlo ni a despedirlo.

“Fue una tremenda ayuda en los peores momentos de la tragedia que estábamos viviendo en 4 regiones, no solo el avión fue certero, puesto que llegó a volar a 60 metros de la tierra, estamos hablando de unos pilotos extraordinarios, me despedí de ellos el día antes que ellos partieran y les agradecí por su valentía, los pilotos tomaron riesgos por nosotros, por Chile, en consecuencia, estamos muy agradecidos por esta notable misión que ellos cumplieron”, manifestó el diputado. Asimismo, agregó que los integrantes de la tripulación le manifestaron que la Armada y la Fuerza Aérea fueron “impecables, porque dijeron que sin la colaboración de ellos no podrían haber descargado el agua en el incendio preciso, que los aviones guías fueron elementales para que el avión pudiera cumplir bien su misión”.

Para el diputado el Supertanker fue “una tremenda ayuda que se convirtió en el ícono de esta tragedia. Trajo esperanza a la gente, por ejemplo hablo del Maule, las personas estaban muy temerosas de lo que estaba pasando, habían ciudades completamente rodeadas por el fuego, por lo tanto, esta ayuda que dio nuestra compatriota Lucy Avilés fue realmente un gesto muy generoso”.

Respecto al trato del Gobierno ante la ayuda de Avilés, Tarud dijo no entender por qué ninguna autoridad lo recibió, “si a usted le están haciendo una ayuda absolutamente gratuita ante una emergencia tan grave que estábamos viviendo, no costaba nada tener una mínima deferencia de que alguien de Gobierno estuviese ahí recibiéndolo, lo que contrarrestó mucho con la llegada del Ilyushin, donde a las 5 de la mañana fue el mismo canciller Heraldo Muñoz a recibirlo. Bienvenida la ayuda del Ilyushin, pero también quiero decir una cosa, el Embajador de Rusia lo ofreció un día lunes públicamente y se aceptó solo cuatro días después, se aceptó un día jueves. Entonces, se demoró más el Ilyushin, que llegó el día lunes siguiente después de haber hecho la oferta. Se perdió una semana completa en que también el Ilyushin podría haber trabajado combatiendo los incendios, entonces hay muchas cosas que uno no entiende”

En ese sentido, el parlamentario señaló que en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el mes de marzo, luego del receso legislativo, “vamos a dilucidar las responsabilidades en esta tragedia y también establecer cómo estamos a futuro, porque claramente los elementos con que contaba Chile nos vimos totalmente sobrepasados, por lo tanto, hay que hacer todo un esquema de preparación para que en una futura tragedia estemos mejor preparados para enfrentarlas”.