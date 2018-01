Crónica 18-01-2018

Rugby: Curicó R.C se quedó con el Seven A Side tras derrotar a Weichafe en la final

Campeonato cumplió con todas las expectativas.

A pesar de las altas temperaturas, la ciudad de Linares fue el epicentro del gran evento de rugby que por primera vez se realizaba en esta época estival. La fiesta deportiva contó con los mejores exponentes de esta disciplina que se quiere masificar en la temporada escolar del presente año. Por lo menos ya existen conversaciones avanzadas al respecto.

Torneo que se disputó en la modalidad de siete jugadores por lado con dos tiempos de 7 minutos. Un total de 16 partidos se jugaron en el campeonato más importante que organiza el club linarense de Rugby Weichafe.

MARCADORES

Algunos de los guarismos que se registraron fueron los siguientes : Curicó 47/ Tornados 0 ; Linares 22/ Palkun 0 ; Lagartos 21 / Nómades 7 ; Curicó 40 / Pala Team 5 ; Linares 21/ Tornados B 5 ; Lagartos 35 / Old Motri 5 ; Tornados A0 / PalaTeam 26 ; Palkun 19/ Tornados B 12 ; Nómades 42/ Old Matri 5 .

En tanto que en semifinales lograron su paso para luchar la final los equipos de Rugby de Linares y Curicó luego de dejar en el camino a Lagarto y Nómades, respectivamente.

Los encuentros se vivieron en el estadio Tucapel Bustamante Lastra y de acuerdo al presidente del Club de Rugby Linares Carlos Carvajal este campeonato fue de gran nivel: “estamos contentos porque en esta novena versión se cumplió el objetivo, tuvimos una excelente organización como cada vez que somos anfitriones, y queremos agradecer a la primera autoridad comunal que nos brindó todas la facilidades para tener un Seven A Side con un tremendo nivel de Rugby. Hubo también un buen tercer tiempo donde se nos facilitó la piscina. Quizás un poco tristes porque no nos pudimos quedar con el máximo trofeo que lo perdimos ante Curicó, en un electrizante partido donde terminamos inclinando la cabeza por 17 a 12. La Copa de Plata fue para el equipo de la ciudad del piduco, Nómades, en tanto que la de Bronce se la adjudicó Palkun de la comuna de Chillán”.

Un reconocimiento también al paramédico y la ambulancia que estuvo presente durante todo el desarrollo del torneo.

POSICIONES FINALES DEL SEVEN A SIDE

1°.- Curicó R.C

2°- Linares 7

3°- Nómades

4°- Lagartos

5°- Palkun

6.- Pala Team



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo