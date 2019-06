Deporte 21-06-2019

Rugby: El torneo 4 regiones llega a su fin

Tras arduos dos meses y medio de competencia, el Torneo 4 Regiones, tendrá a su campeón. El premio mayor del año para los clubes de las asociaciones regionales del Maule, Bio Bio y Araucanía. En la cancha de Tineo Park, de la ciudad de Concepción, serán los cuadros de Old Johns y Rucamanque de Temuco, los que se medirán el sábado 22 de junio a partir de la 15:30 horas, en busca de un título que alargará la lista de Campeones del Centro Sur de Chile.



Tanto penquistas como temuquenses van por su segunda corona, en este tipo torneos tras quedarse Rucamanque con la corona del Centro Sur en 2016 y Old Johns haber hecho lo mismo en 2017. En esta versión 2019, el torneo que cambió de nombre a 4 Regiones, sigue siendo la mayor competencia interregional de Chile, por los kilómetros, regiones y clubes que abarca.



El registro de este año tanto para Rucamanque como Old Johns, fue de los mejores. Los penquistas accedieron a la final ganando todos sus compromisos. Son el único equipo invicto del torneo anotando 166 puntos y recibiendo 77 puntos. Una campaña muy regular que hizo pesar la experiencia del club penquista en este tipo de instancias. Vale recordar que Old Johns está participando con su segundo y tercer equipo, ya que el primer plantel está también disputando el torneo nacional Top 8, donde también han sabido de triunfos.



Por el lado de Rucamanque, llegaron a la final tras derrotar de manera emotiva a UFRO, en el clásico de La Araucanía, por 14 a 0 en un partido que se resolvió en los últimos minutos. Los “manques”, en la fase de grupo ganaron 4 partidos y perdieron precisamente frente a Old Johns, por la segunda fecha, cuando se inclinaron como locales por 21 a 32, momento de revancha para los temuquenses que también están en dos frentes, disputando el Torneo Nacional de Primera, el torneo que da el ascenso al Top 8.



EVALUACIONES



Si bien no es el primer torneo interregional que se disputa en esta zona, el T4Regiones es el primer torneo que se organiza íntegramente por los clubes y asociaciones. Una vez concluida la disputa de las finales, se llamará a reunión a los 12 clubes participantes para evaluar los resultados de esta primera edición. “Hay algunos puntos que mejorar, pero en el fondo este un proyecto que hay que cuidar, las asociaciones que organizamos representamos a mucha gente ligada a este deporte, que el proyecto siga es lo más importante, es un torneo integrador y una plataforma importante para el rugby de regiones”, destacó Pablo Acuña, dirigente de las asociaciones organizadoras del torneo.



PARTIDOs POR EL 3ER Y 4TO LUGAR



El partido preliminar de la jornada final lo sostendrán UFRO de Temuco frente a Callaquen de Los Ángeles. Ambos cuadros también de muy buena campaña repetirán el duelo de la primera fase, que terminó con ajustado triunfo de los universitarios por 28 a 32. El partido se disputará a partir de las 14:00 y será una especia de revancha para dos clubes que quedaron con ganas de más. UFRO fue por lejos el equipo más goleador del torneo con 267 puntos y Callaquen tiene a Paulo Lagos el goleador del torneo.



FINAL DE PLATA



En la ciudad de Molina, Curicó. Se realizará la final de la copa de Plata entre los equipos de Weichafe de Linares y Curicó Rugby Club. Por muto acuerdo entre las asociaciones, y dado que ambos finalistas son del Maule, se decidió realizar el evento en la séptima de región, con el seguir promoviendo el rugby del Maule que este fin de semana recién pasado se revolucionó con el desarrollo de un partido internacional entre las selecciones de Chile y España. La final que corresponde al quinto y sexto lugar del torneo, se disputará a partir de las 15:30 en el Estadio Municipal de Molina.



OPTIMISMO

Los linarenses de Weichafe están con todas las ganas y han trabajado muy bien, esperando que llegue el día de la final. Así lo expresó el presidente del club Carlos Carvajal: “mañana jugaremos con Curicó en la ciudad de Molina, como ambos equipos son maulinos se pudo coordinador con la asociación de jugar en la zona. En Molina está la Asociación de Maule, también finalizando un torneo juvenil, donde habrá tres finales: Bronce, Plata y Oro de este campeonato escolar juvenil del Maule y a las 15:30 horas jugamos nosotros la final de plata con Curicó, en el mismo recinto. Viajaremos mañana a las 10:00 horas a Molina y dejaremos lo mejor en la cancha para lograr la Copa de Plata, para nuestra ciudad”.



