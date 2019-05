Deporte 03-05-2019

Rugby: Weichafe no pudo ante el experimentado equipo de Rucamanque

Cayeron por 36 a 24 en Temuco

Fue sin duda un gran partido, así lo han destacado los jugadores del equipo linarense de Weichafe. Los dirigidos por Cristián Núñez tenían claro que al frente tendrían a un cuadro que lo quiere ganar todo.

El recinto SOFO, fue el epicentro del tercer partido de Weichafe en el torneo 4 regiones. Para el estratega Cristian Núñez, el marcador no refleja lo que se vio en la cancha: “llegamos muy temprano a Temuco, tuvimos un buen trabajo recuperativo. Se demostró en la cancha un partido superior al 2017, que era la ultima vez que nos habíamos enfrentado donde esa vez el marcador fue muy abultado a favor de Rucamanque. Hoy en cambio perdimos por un try y un penal, donde nuestro equipo sacó a relucir todo lo que hemos venido trabajando, donde el crecimiento del club y los jugadores ha sido totalmente notable. Durante los últimos 35 minutos tuvimos a Rucamanque literalmente acorralado en sus últimas líneas lo que demuestra que Weichafe, pudo haber ganado el partido. Pero, todavía nos falta un poco mas de experiencia y mejorar algunos detalles. Tenemos que seguir hincando el diente en nuestras formaciones fijas ya que son las jugadas que tenemos con más debilidad y por ahí los adversarios entran algunas veces o nos ganan la ovalada muy fácil. Fue un partido duro, bueno y tratatamos de hacer lo mejor posible durante los 80 minutos”.

“Esta semana ya nos estamos preparando para llegar en optimas condiciones, pulir los errores que tuvimos en Temuco, lo relacionado con formaciones fijas y darles la oportunidad a los rostros nuevos para que puedan tener su partido ante Nómades, este sábado en el reducto de Pelarco”, indicó.

En tanto el presidente de Weichafe, Carlos Carvajal, agregó que el partido frente a Rucamanque fue una linda experiencia: “regresamos contentos por lo mostrado a pesar de la derrota. Remontamos el resultado, pero no nos alcanzó el tiempo, marcando un try a los 2 minutos. Creo que pesó la localía, nos salimos del partido, en todo caso ganamos experiencia con estos equipos que son de primer nivel en Rugby, nacional”.

Agradecemos la gentileza de Gerardo Villablanca, en las fotografías de rugbychile.cl

TABLA DE POSICIONES GRUPO B

1.- Old Johns 13

2.- Weichafe 11

3.- Rucamanque 10

Nomades 10

5.- U de Concepción 1

6.- Pangue UBB 0

Próxima fecha

Rucamanque – U. De Concepción

Nómades - Weichafe

Pangue UBB – Old John



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo