Crónica 02-01-2021

Ruta del Maule hace un llamado a desplazarse sólo si es estrictamente necesario





De todas formas, la concesionaria mantendrá sus peajes troncales 100% operativos, reforzará turnos en los cajeros e implementará el sistema de tándem.



En el marco de las celebraciones de fin de año, Ruta del Maule dio a conocer las proyecciones de flujo vehicular por sus principales peajes para el domingo 03 de enero, en los que se espera una alta afluencia de automóviles, a pesar de los llamados de la autoridad sanitaria y la concesionaria a no trasladarse por las vías de no ser estrictamente necesario.

Para este domingo se espera un peak de 2.600 autos entre las 12:00 y las 13:00 horas por el peaje Río Claro, y un peak de 2.000 vehículos entre las 18:00 y 19:00 horas, por el peaje Retiro.

Ante este escenario, la concesionaria mantendrá el 100% de sus peajes operativos en los días de mayor flujo vehicular, reforzará los turnos de cajeros en las plazas de peaje troncales e implementará el sistema de tándem para agilizar el paso por parte de los usuarios en los horarios de mayor flujo. Adicionalmente, y debido a los trabajos de mejoramiento que se están realizando en diversos puntos de la ruta, Ruta del Maule anunció que estos no se efectuarán durante este periodo de contingencia.

Así, debido al aumento del número de vehículos que circularán durante la celebración de fin de año, Ruta del Maule hace un llamado a sus usuarios a informarse y planificar su viaje, como también a conducir y actuar con responsabilidad en la carretera.

Ruta del Maule se mantendrá informando el estado de la ruta a través de su cuenta de Twitter @rutadelmaule.