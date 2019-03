Opinión 03-03-2019

S u e l t os d e c u e r p o.

Estupefacto, por decirlo lo menos y para no magnificar una noticia leída recientemente en un diario de la capital ( 25.02.019) un “ informe” de un alto mando de una institución armada, a quien se le encargó la revisión de los antecedentes, leyes, decretos aplicables a los altos mandos que viajaran en Comisiones de servicio al extranjero y su posible estafa monetaria al Estado.

Dicho Informe, lejos de lo esperado justifica las NO devoluciones de dinero a quien recibió ese particular beneficio, es lícito no hacerlo ,lo que se contradice con lo piensa que piensa la Jueza que lleva a cargo el proceso. Es un “ derecho de quien lo usa recibir ese excedente no gastado y depositarlo en su cuenta personal.”

Según la denuncia y el dictamen de ese Dpto. castrense es como ya dijimos “un derecho” ,por lo cual el actual detenido y enjuiciado puede justificar el haber acumulado en los últimos años una suma cercana a los “ tres mil quinientos millones de pesos”.

Este hecho me hace recordar a otro personaje quien acumuló millones de dólares cuando ejerció también labores gubernamentales y al respecto dijo públicamente muy “suelto de cuerpo” que ello, era “producto del ahorro de toda su vida”

Y las estafas al patrimonio nacional, como Ud. lo sabe, están al orden de instituciones que deben o fueron honorables y de privados que “donaron” dinero para campañas políticas a actuales Parlamentarios.

Me pregunto ¿ se justifica que una persona que ejerza un alto cargo, además de no devolver el dinero no usado, entregue una especie de bono mensual a sus antecesores ( casi un millón mensual) bajo el ítem “ gastos Reservados”? ¿ Se justifica que Ministros de esa Cartera digan hoy que no conozcían el uso que se estaba haciendo con el ítem Gastos Reservados? ¿Porqué hoy en día todavía no está en estudio terminar con ese ítem a través de una ley?

Reconozco que este tema es tabú y pocos se atreven a comentarlo pero, al leer un art. de El Mercurio del miérc. 27 de feb. firmado como Andrenio, me instó a escribir sobre el tema antes expuesto. Su título es “Viveza criolla” Dice textualmente : algunos ciudadanos, situados en posiciones directivas, parecen haber confundido éstas, con nombramientos de sultanes o jerarcas. De uno se dice que, incrementó su patrimonio a expensas de gastos reservados…….además de viajes dispenciosos con comitiva y séquito, regalos personales a subordinados y un tren de vida desajustado en relación a las funciones………….en fin de muchos que abusaron de su posición para fines personales………. Lo que procede es reconocer que la verdadera fibra moral de las personas no se reconoce en la adversidad, sino en la bonanza .Ha de ser muy difícil resistirse a abusar de las situaciones cuando se cree estar con derechos o impunidad.

Lejos de afectar a las instituciones………estos lamentables hechos deben explicarse por algo más vulgar: la tradicional “ viveza criolla”. Algo individual que a veces resulta”.

Por las mismas razones, personalmente, a esos “ vivos” los llamo De “Sueltos de cuerpo” y como siempre en mis crónicas semanales trato de entregar a los lectores asuntos culturales que, enriquezcan aún más su acervo espiritual. Por ello y de acuerdo a lo averiguado puedo decir que:

La expresión “ suelto de cuerpo” se refiere a la sorpresa que nos produce la actitud caradura , desenfadada, desinhibida, infantil, ingenua, desvergonzada o simplemente carente de ridículo o indiferente a las consecuencias de sus catos que realiza como persona, como profesional, como jefe.

En vez de avergonzarse, inhibirse, sonrosarse o por lo menos desviar su mirada, hacen frente a las acusaciones en su contra, como demostrando que está a gusto consigo mismo. De ahí que el vulgo haya denominada a eses personas como “ muy sueltos de cuerpo”.



Además se dice que los “ suelto de cuerpo” no tienen acceso a la vergüenza pública, al dedo acusador, para ellos, su conciencia está tranquila. Nosotros, simplemente a dichas personas las llamamos “ Frescos, audaces, temerarios, desvergonzados” ¿ Podría Ud. agregar otro apelativo?

Estoy seguro, que más de alguno de los posibles lectores de ésta crónica interiormente ya se está respondiendo que: todavía hay que esperar el dictamen final de la investigación, pues ha leído que no hay tal desfalco, robo o apropiación sino que los hechos están avalados por la costumbre institucional y que la fortuna que hoy posee ese personaje la consiguió con la compra y venta de vehículos como ya lo ha afirmado. Al respecto estamos hablando de esa posible compraventa acumular en su cuenta corriente de millones de dólares.

Pienso también que el Dicho antes enunciado debería ir acompañado de otro que dice “ La ley es pareja para todos” o sea no debe haber excepciones para nadie respecto al cumplimiento de ella. Si todos cumplen de acuerdo a las leyes, mejores serán los resultados obtenidos por la acción de la justicia.

Si “ los sueltos de cuerpo, los caradura”; han cometido fraude al fisco, además de devolver el dinero mal habido deberían pagar por los menos con la pena de “Libertad Vigilada”. Un amigo fraterno mío termina siempre sus didácticas crónica literarias con la expresión que le caracteriza y hoy le imito “ Es mi palabra “.





Rene A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista