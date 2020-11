Opinión 28-11-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “ABUSO Y PODER”, DE JUAN CARLOS CRUZ, JAMES HAMILTON Y JOSÉ ANDRÉS MURILLO?



Contrariamente a lo que pudiera pensarse, este libro editado en marzo de este año, no trata acerca de los abusos sexuales y psicológicos por parte del sacerdote Karadima. Sobre ello ya se ha dicho mucho. La intención de los autores es mostrar el proceso que vivieron durante años a partir de las denuncias presentadas por ellos ante la jerarquía eclesiástica de la iglesia chilena. Así expresamente lo señalan. En efecto, en sus 41 capítulos van relatando la odisea que a su modo vivieron y que culminó con especiales consecuencias para la iglesia nacional y también en lo judicial. Por ejemplo: la aprobación de la ley 20.160 (11.07.2019), que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.



La forma en que se desarrolla la obra consiste en una narración de cada autor por separado, sobre su particular vivencia en los años de denuncia, juicio, exposición que comprometió, además de su imagen personal, a su ámbito familiar. Exponer y exponerse al comentario público en que está comprometida su intimidad, no es algo fácil, y, sin embargo, lo hicieron.



Así, en capítulos aparecen relatos en que se destaca la venida del Santo Padre Francisco a Chile, los comisionados eclesiásticos investigadores, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, las acciones y reacciones de diversos sectores de la sociedad tanto a favor como en contra, el papel de los medios de comunicación, la Ley Zamudio y otros hechos poco conocidos.



Sin embargo, lo más importante del libro aparte de su contenido en 326 páginas es lo que deja para la reflexión del lector sobre diversos ámbitos:

- Se aprecia que la intención de los autores respecto particularmente de la Iglesia es que ésta sea de todos y todas, donde no sobra nadie entendiendo que en ella hay gente muy valiosa, sacerdotes, religiosas, laicas y laicos.

- Esto lleva a pensar en la confianza en las instituciones. ¿Qué pasa cuando se pierden las confianzas? y ¿Cómo se recuperan? Las instituciones para su razón de ser deben contar con la confianza o no funcionan o lo hacen mal.

- La contradicción entre la predicación del miedo, del temor al castigo, que dicho sea de paso, deja fuera de mérito las acciones que se realizan por esa amenaza sutil, tácita o derechamente amenazadora. Y, por otro lado, el evangelio de Jesús que es una “buena noticia”, lo que por cierto implicaría alegría.

- Adquiere valor las actitudes de integridad, acogida, respeto y tolerancia para evitar divisionismos. Recuérdese, las causas por las cuales ocurrió el cisma del 1054 que ha dividido la cristiandad hasta nuestros días.

- Resulta interesante poner especial atención a lo llamado “aritmética moral”.

- Los porcentajes de los chilenos sobre la confianza en la iglesia hacen recordar el libro del padre Alberto Hurtado ¿Es Chile un país católico?

- La mantención de la fe, los relativismos de la fe, la pérdida de la fe.

- La justicia y la injusticia, la verdad y la mentira, la revelación y el encubrimiento.



Para concluir, decir que la modalidad de lo narrado hace su lectura amena atendido el carácter personal con el cual ha sido escrito y, por estar convencido de que cada cosa tiene su hora y su edad, confiando además en Eclesiastés, Cap, III, 1-8 y en Jn. Cap. VIII, 32, en que la verdad nos hace libre, diré que conviene conocer este texto.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE