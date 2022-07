Opinión 16-07-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “AMO COMER Y NO ENGORDAR”, DE LITA DONOSO?



Su autora psicóloga clínica, titulada en la U. de Chile, con 25 años de experiencia como terapeuta, es creadora de un especial método para tener un peso acorde con la estatura y que sea no sólo sano para el cuerpo, sino que permita a la vez, un estado de satisfacción personal para cada uno.



El libro consta de 5 partes, un epílogo y recomendaciones para una alimentación saludable, con un recetario de comidas elaborado por la nutricionista Carla Murador. Todo en 166 páginas.



También aparecen, experiencias de otros profesionales que complementan la temática del texto, por ejemplo, el de la psicoanalista española Alejandra Memassa, que distingue 5 causales por las cuales una persona no puede adelgazar, o de Frank Suárez, de Puerto Rico, Pedro Grez de Chile y otros.



Uno de los aspectos principales que aborda es que “no todos pueden comer lo mismo, ni a todos les funciona el mismo método sin considerar su estructura biológica y particular”. En efecto, no resulta posible aplicar un programa nutricional a todos por igual, ya que cada uno es un ser humano único y especial. Se puede afirmar que cada uno es un microcosmo que tiene particularidades propias.



El programa propuesto por Lita, consta de 5 fundamentos que son sencillos, pero que advierte que no por ello significa que sean fáciles. Compara la dificultad para bajar de peso con las adicciones, (que en este caso es una adicción alimentaria) distingue varias etapas y reacciones que se presentan o pueden hacerlo antes, durante y después de la aplicación del programa, que también hay que tomar en cuenta.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE