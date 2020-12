Opinión 19-12-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “APRENDIZAJE INTELIGENTE”, DE PABLO MENICHETTI?



Sorprende el texto, porque habiendo mucho sobre este tema se destaca por variadas particularidades y aciertos, que lo convierte en un Best Seller, siendo el presente en comento su tercera edición del año 2018.



Varias opiniones de docentes resaltan esta obra calificándola como “fácil de entender”, “ordenada, clara y motivadora, con argumentos sólidos”, “dinámica, con ejercicios prácticos que nos permiten llevar la teoría a la realidad”, “un lenguaje simple bajo una mirada alegre y constructiva”. Además, hay opiniones de estudiantes respecto del tema.



El autor tomó como ejemplo a Singapur, que apostó por la educación, y siendo una nación que no tiene recursos naturales, en la actualidad es uno de los países más desarrollados y con mayor potencial de crecimiento del mundo.



Entrando en su temática el lector encontrará preguntas, respuestas y soluciones. Entenderá el camino más expedito para un buen aprendizaje, comprendiendo qué y cómo aprendemos, y otras apreciaciones del autor sobre la realidad actual muy pertinentes. Dice: “la revolución de las informaciones cambió radicalmente la forma de vivir de las nuevas generaciones y el sistema educacional no ha sabido adaptarse. El enfoque de la educación tradicional, basado en la entrega de información y conocimiento, sólo acentúa la sobrecarga ya excesiva de información que reciben nuestros hijos”.



¿Qué es lo que se destaca en este libro? Que el aprendizaje promueve el aprendizaje. ¡Qué duda cabe! Que uno de los factores fundamentales en la capacidad de atención son la novedad el cambio y el contraste, pero además agrega el componente emocional. Considera que si el alumno capta la materia de manera confusa, le dará un valor emocional negativo, dificultará el aprendizaje. Si, por el contrario, la información es asociada al placer o experiencias positivas, ello lo facilitará.



El texto describe algunas técnicas para estudiar y aprender con interés. Afirma Menichetti: “Siempre escuché decir a los mayores ¡estudia!, ¡estudia!, pero nunca hubo quién me dijera cómo hacerlo. Me sigue molestando cada vez que lo pienso”. Se acompañan varios ejemplos que ayudan a manejar la idea que se presenta y llevarla a la práctica. Uno de ellos, es cuando le pregunta en sus charlas a los padres si sus hijos son capaces de mantenerse concentrados por largos períodos de tiempo. Al ver respuestas negativas, les recuerda que cuando juegan frente a un computador, están horas sin distraerse. Entonces se pregunta ¿por qué los videos han cautivado a generaciones de niños y en cambio los estudios se hacen tan pesados? Señala que las respuestas no son un misterio, sólo hay que buscarlas y proceder en consecuencia.



Finalmente, insistir en que hay mucha orientación positiva para estimular y favorecer el aprendizaje de los hijos y, de paso, fortalecer sus personalidades y no cometer errores. Probablemente no lo sepa, pero ya Aristóteles planteaba cosas parecidas 385 a.c. en el libro Antología Pedagógica de Aristóteles. Para terminar, una enseñanza sobre el “error” atribuida Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica. Edison “fracasó” varias veces en su intento por perfeccionarla. Al ser consultado sobre qué pensaba cuando fracasaba, respondía: “aprendí muchísimas veces cómo no había que hacerlo”.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE