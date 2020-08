Opinión 01-08-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “CONCEPCIÓN EN 100 PALABRAS”, DE FUNDACIÓN PLAGIO?

Recibí de regalo este pequeño libro, su primera edición, entiendo que ya se han publicado otras versiones, 4 si no me equivoco, con más cuentos. Es que de eso se trata, es un concurso abierto para que las personas de esa determinada zona envíen pequeños creaciones. En el texto, los seleccionados son 100, algunos relatos muy breves, pero todos chispeantes y con un profundo contenido. La iniciativa es buena, ya que se invita a los habitantes del lugar a ser creativos, a compartir cuentos y, en este caso, si bien es cierto suman cien, ello es producto de la selección que los encargados Marcela Guajardo, Ignacio Arnold y Carmen García tuvieron que hacer de entre miles de relatos originales. ¡Fecunda idea!, ya que aparte de descubrir talentos ayuda a promocionar una zona o una ciudad.



La experiencia no es la primera, ya se hizo en Santiago en el año 2001. Su resultado: positivo. Ello motivó que la fundación lo realizara también en el año 2010 en Antofagasta, y en el 2011 en Iquique y, finalmente, en Concepción en el año 2012. Todo esto como respuesta a la gran acogida, entusiasmo y creativas de miles de personas que describieron con extraordinaria profundidad y sensibilidad vivencias, lugares y personajes del lugar y sus alrededores.



En su fundamentación los editores señalan: “Una ciudad son sus edificios, sus plazas, sus calles. Una ciudad son sus estructuras, pero también la gente que en ella habita, sus trayectos, sus formas de relacionarse, su ritmo… es que toda ciudad tiene su ritmo. Las hay más agitadas, otras silenciosas (casi a toda hora)… hay ciudades que duermen después de almuerzo, otras en las que nadie tiene tiempo para nada. ¿Qué mejor forma entonces de tomarle el pulso a una ciudad que a través de los relatos de sus habitantes?”



Esta primera edición que comento, del año 2013, en sus 100 cuentos abarca personas de diferente sexo y edad, con un abanico que va desde los 15 a los 84 años. Resulta sumamente difícil ejemplificar con alguno de los cuentos este comentario… ya que en gusto no hay discusión, y arbitrariamente el que escoja será el que más me agrada.

Dicho lo anterior, le cito algunos muy breves de este contenido.



- “Malentendido: un día O’Higgins se bajó del pedestal y dejó botada su pega de dirigir el tránsito, se cansó de que pensaran que brazo en alto, invitaba a los penquistas a visitar el nuevo Mall”. (Juan Muñoz, 24 años, Talcahuano).

- “Divino autorretrato: Me compré una casa en la parte más alta de Concepción, sólo así pude ver todo lo que hice y dejé de hacer”. (Boris López, 23 años, Hualpén).

- “Sin fin: Entró en el Cerro Caracol. Pensó que quizás ahí encontraría la salida”. (Camila Oliva, 18 años, Chiguallante).





Quedan por leer 97, para entretenerse y aprender.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE