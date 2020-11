Opinión 14-11-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”, DE P. CHAUCHARD Y OTROS?



Decidí comentar este texto porque a la luz de los tiempos actuales de pandemia, encierros y situaciones estresantes al límite, tales como el temor, la soledad, complicaciones múltiples laborales y sociales, etc., pudiera ser que su lectura ayude a más de alguien.



No se trata de un libro sólo de autoayuda, ya que los autores, entre los que se cuentan profesores, humanistas, científicos, actrices, enfermeras, psicofonistas e investigadores, lo aclaran señalando que “no es este un trabajo más sobre la personalidad, sino un curioso y nuevo enfoque de las posibilidades de expansión del ser humano más allá de sus límites naturales. No se trata de técnicas psicosomáticas a la manera oriental, ni de una enumeración de dogmas acerca del hombre y del mundo. Se trata de un planteo científico al modo occidental, aplicado al desarrollo de la vida tanto a nivel corporal como psíquico y espiritual”.



La obra contempla una introducción científica hecha por el Dr. Paul Chauchard. Le sigue el papel de la expresión corporal en el dominio del “yo”, a cargo de la profesora Marcelle Albert. El papel de la actitud y de la respiración, por Janine Mathiot. La psicofonía por Marie-Louise Aucher. El desarrollo de la atención y la receptividad en la adquisición de los conocimientos por Simone Ramain. La psicoexpresividad técnica de liberación, de Solange Demoliere. El desenvolvimiento del “yo” por medio del arte dramático, de Genivieve Graves. Por último, el método Vittoz y una conclusión por S. Nouvian. Como puede apreciarse el desarrollo de la personalidad aparece analizado desde distintas visiones y especialidades.



Se considera en una de sus partes, que “no es fácil saber prestar atención sobre todo en la vida actual tan llena de complejidades de todo tipo”. Efectivamente así es. También se puede apreciar desde el punto de vista eminentemente científico uno de los más fundamentales principios evangélicos y varios otros asuntos a considerar en el desarrollo de cada tema.



