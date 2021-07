Opinión 10-07-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “DESPUÉS DE AUSCHWITZ”, DE EVA SCHLOSS?

Son variadas las razones que lo justifican. Entre ellas, está narrado por la autora, sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz, quien narra el proceso vivido desde sus 15 años de edad, su reclusión y liberación.



En su estructura la obra consta de 351 páginas donde la temática se distribuye en 30 capítulos… por así decirlo… atendiendo a que cada uno de ellos son breves, y en los cuales se relatan situaciones diversas. Ello facilita la lectura y la hace más amena. Incluye 56 fotografías.



Una particular situación es que Eva Schloss es hermanastra de Ana Frank, de hecho la conoció antes de los trágicos sucesos que marcaron sus vidas. Ana no sobrevivió. El parentesco se produce porque el padre de Eva, después de enviudar en el campo de exterminio, contrajo matrimonio con la madre de Ana Frank. Se relata con detalle la historia y los hechos sobre ellos.



La autora había evitado referirse a los acontecimientos sufridos durante la II Guerra Mundial, pero luego, ya sexagenaria, decidió contar su experiencia atendiendo a que poco andar no quedará ningún sobreviviente de esta situación histórica. El objetivo de la obra –ella lo señala- es que las personas se informen lo que ocurrió entre 1936 y 1945, se escandalice y asombre al descubrir que en algún tiempo se persiguió y pretendió el exterminio de gente por ser judía, negra, gitana, musulmana u homosexual. Contrario a esto, ella quiere señalar que todo lo bueno que se hace deja una huella. Nada se pierde. Todo lo bueno que se haga continuará en la vida de la gente con la cual se ha coincidido y que en algún lugar, en algún tiempo, esos logros, proseguirán. Cuenta también cómo constató lo difícil que fue rehacer su vida y que lamentablemente el fin de la guerra no representó el fin de los prejuicios.



Finalmente decir que el texto es una llamado a las nuevas generaciones para un “nunca más”, que impere la cordura, el entendimiento y la solidaridad como única forma de vivir y sobrevivir como especie.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE