SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “DIOSES CHILENOS”, DE FRANCISCO ORTEGA?

¿Cuál es el origen de los dioses? Oreste Plath dice que: “El mito no es, pues, más que una explicación de tal o cual ser, cosa, fenómeno o hecho. El hombre mitológico sintió que el mundo vivía, pero no interpretó esa vida como nosotros”.

El autor advierte que el texto no es de ficción, ni un ensayo de no ficción, sino que representa un “no” poco asombroso viaje por la tradición chilena del mito y la leyenda traspasada al lenguaje de la literatura contemporánea, trayéndonos ese hermoso hálito de misterio que fascinó y/o aterrorizó a nuestros antepasados. En la narrativa desfilan, por ejemplo, relatos sobre el diablo chileno, el grial de Calera de Tango, los gigantes del sur, los buscadores de la ciudad de los césares, la virgen de los hielos y mucho más.

Muchos de ellos tienen fuentes basadas en testimonios de quienes alguna vez tuvieron un acercamiento a estos hechos o realidades. Creer o no creer es responsabilidad de cada uno, aunque aparece más atractivo “creer”. Con todo, el lector podrá acceder a una rica tradición oral y escrita del folclor de nuestro país. Puede que algunos fenómenos descritos tengan una explicación racional, pero otros, tal vez los más, quedarán en la esfera de lo desconocido, de lo que puede o no puede ser o simplemente… de la excesiva imaginación de muchos.

El libro es entretenido y en sus 229 páginas nos entrega historias tal vez para muchos desconocidas, pero que forman parte importante de nuestro acervo histórico, vivencial y, que de algún modo, reflejan nuestra identidad.



