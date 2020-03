Opinión 14-03-2020

SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EL NEGOCIO DEL AGUA”, DE TANIA TAMAYO GREZ Y ALEJANDRA CARMONA LÓPEZ?



El texto muestra dos graves problemas que atañen a la vida humana: uno, es el evidente cambio climático que afecta directamente a nuestro país con una sequía que perjudica a lugares que otrora eran lagos y ríos naturales en abundancia; y otro, es el caso de los derechos de agua perpetuos a particulares, un derecho que sería de perogrullo perpetuo para todos y cada uno como sociedad. El agua es el elemento vital para la vida.



Las periodistas, en 34 capítulos, revelan denuncias y explican el segundo aspecto, esto es, la propiedad, el uso y abuso de la extracción del agua, que es cada vez más escasa, además, de las razones por las cuales muchos ríos, esteros y lagos se han secado o desaparecido con las prácticas abusivas de intereses económicos que rayan muchas veces en la ilegalidad y en la falta de conciencia solidaria.



En las páginas se hacer ver que la entrega de los derechos de agua en forma gratuita a empresas, ha sido hecha por gobiernos de variados signos. Las razones para ello también se explican en detalle, transformándose en el tiempo en un bien de compraventa generando millonarias ganancias a sus poseedores y, esto, con nombres y apellidos.



En el libro aparecen 7 cuadros explicativos que muestran los negocios que se han generado con los títulos de propiedad del agua, quiénes se beneficiaron colateralmente con ello y otras materias relacionadas.



Exponen que la escasez de agua, ha variado el panorama geográfico de varias zonas del país, ha cambiado la forma de vida de sus habitantes, forzándolos a muchos incluso a emigrar. Las autoras destacan que gran responsabilidad en esto está en las Forestales, la minera y otros, que hacen desaparecer el bien acuífero por su indiscriminado y masivo uso.



Muestran asombro cuando señalan que “incluso el Estado ha comprado a particulares –en sumas millonarias- los mismos derechos que obtuvieron en forma gratuita”. Más todavía, el Estado otorga algunos subsidios a gente de extrema pobreza y paradojalmente el mismo Estado aporta subsidios a empresas privadas –y con subsidios millonarios- (cuadro No.5). Sumado a ello, que el Estado no sabe con claridad en manos de quién están los derechos de agua en el país (explican porqué). Por ejemplo: “una misma persona puede tener cientos de derechos de aguas, pero tampoco es fácil corroborarlo porque es posible que su nombre figure escrito en decenas de formas diferentes”.



Y, para no dilatar demasiado acerca del contenido de la obra, aparece – y cómo no- la colusión, la relación del dinero con la política, los feroces lobbyes para que no cambie nada, las hidroeléctricas, la inhumana contaminación ambiental por las filtraciones tóxicas, el caso del agua en Osorno, el caso de Petorca, las campañas del terror, etc.



El texto aparece como un llamado de atención a dejar de ser el único país del mundo en que el agua es privada, en este pequeño planeta en que debería ser de todos. Lo urgente, aunque cueste, pareciera ser –según el libro- orientarse a buscar alguna solución, como por ejemplo, la desalinización del mar, para el agua que se requiera para producir bienes exportables y otros.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE