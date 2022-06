Opinión 11-06-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “ENFERMEDADES DE LOS SENTIMIENTOS”, DE RAÚL SCHILKRUT Y MAITE ARMENDÁRIZ?



El texto es un intento de mostrar el mundo interior de la persona que consume alguna droga. Desde esa intensa emoción que experimenta en sus primeros contactos con la sustancia hasta el vacío y la desesperación del adicto que no ve otra salida que volver a consumir.



El problema es grave. Las consecuencias del abuso de drogas afectan a la sociedad entera, porque ciertos comportamientos de los que abusan de ellas amenazan a toda la comunidad, como por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Es más, donde llega la droga la violencia no tarda, así se ve en los barrios que se deterioran rápidamente cuando las bandas dedicadas al tráfico se instalan en ellos.



En sus páginas muestra el fenómeno del consumo, las consecuencias y estrategias para superarlo. Son 7 capítulos y al inicio de cada uno se relata una historia real la cual sirve para avanzar en la materia. Aparecen 50 testimonios. El libro muestra características, terapias y ejemplos útiles de tomar en cuenta.



Hace años, no se pensaba que Chile fuera permeable a las drogas, a lo más, que podía ser una vía de tránsito hacia otros países. La apreciación fue dolorosamente equivocada y hubo de reconocer que nuestra nación se ha convertido en un trampolín y adecuado territorio para la internación de droga. Lo dramático es que el consumo elimina lo que es la última facultad que dignifica al ser humano cual es la voluntad.



Por otra parte, está el fenómeno de que el consumidor no es capaz de asumir su condición con ánimo de superarla. La destrucción es así, segura para sí mismo y, que generalmente, afecta y deteriora a la familia. Triste panorama. Un país con juventud alcanzada por las drogas no tiene buen futuro.

¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE