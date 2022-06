Opinión 18-06-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “HISTORIA UNIVERSAL DE LA INFAMIA”, DE JORGE LUIS BORGES?



Su autor es un reconocido y famoso escritor de habla hispana, doctor honoris causa de varias universidades de América y Europa, con libros de poesías, cuentos y ensayos, fundador de las revistas Prisma y Proa, en Argentina y muchos galardones obtenidos en su vida literaria. Lo anterior entrega, sin duda, un plus especial a este texto y amerita, en consecuencia, su lectura.



En las 135 páginas se dan cita entretenidísimas historias, mezcladas con tristes realidades, como es el caso del fenómeno de la esclavitud, el uso y abuso de la tierra que la lleva a su desertificación, aventuras de bribones, pillos, estafadores y bandas organizadas de maleantes. También desfilan personajes conocidos que fueron elevados al rango de leyenda como Billy the Kid, la historia de honor y lealtad de 47 samurais, la de Hákim de Meav, un seudo profeta islámico y muchos otros.



En alguna de sus narraciones se apreciará que tiene como base antiguos libros tales como Las 40 mañanas y las 40 noches, Las mil y una noche o Arcana coelestia. Otras, dan lugar a preguntas, a saber: ¿existieron mujeres piratas o corsarias? Borges narra en breves pinceladas algo sobre ellas.



En este compendio se mezclan la ficción y la realidad, lo que permite dar a lo dicho un contexto vivencial, situacional, geográfico y de períodos en el tiempo en el que ellos ocurrieron o pudieron haber ocurrido.



El título es engañador, por cuanto no todo su contenido encierra infamia aunque el autor señala en relación a lo escrito, que asume la antigua sentencia “quod scripsi, scripsi”.



Libro ameno, con historias breves y legible lenguaje.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE