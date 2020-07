Opinión 18-07-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “JESUCRISTO”, DE J.R. PORTER?

Una consideración previa. He leído varios textos sobre Jesús, pero este es, sin ninguna duda, particularmente interesante: completo, variado en su temática, con fuentes históricas y otros que contribuyen a que sea muy iluminador. Entrega respuestas a muchas interrogantes y otorga una perspectiva global del tiempo, cultura y circunstancias que vivió el protagonista.



La obra trata acerca de la vida de Jesús, su contexto social y político, sus enseñanzas y las diversas percepciones, tanto de él mismo, de sus contemporáneos y de las generaciones siguientes hasta el presente y, todo esto, ampliamente ilustrado. Todo en 240 páginas.



El autor recurre en su narrativa a los testimonios bíblicos y a otros documentos o fuentes primitivas, paganas y judías, con el fin de desentrañar muchos de los misterios y confusiones que envuelven la vida del Jesús histórico.



El texto puede dividirse en 5 secciones:



1.- El escenario en el que se ofrece un completo relato de todos los aspectos de la sociedad Palestina en la época de Jesús.

2.- La vida de Jesús que trata desde la natividad hasta la ascensión, tal y como se presenta en los 4 evangelios. El objetivo no es realizar una biografía, sino llevar a cabo una evaluación de su vida y hechos tal y como fueron recogidos por los evangelistas.

3.- La doctrina, en la que se muestra el mensaje y las creencias de Jesús, sus métodos educativos tan característicos, el uso de la Biblia Hebrea y la Ley Judía. Se resalta además, áreas de controversia, como por ejemplo: hasta qué medida es posible recuperar las verdaderas palabras de Jesús entre aquellas que –a pesar de serles atribuidas en los evangelios- en realidad, tienen su origen en la iglesia primitiva.

4.- Interpretaciones, donde se presenta un amplio repaso de las muchas perspectivas en que se ha visto a Jesús a lo largo de los Siglos. Así, se describen en forma breve algunas de las diversas maneras en que se ha enfocado e interpretado el carácter de su misión hasta nuestros días.

5.- El arte, una sección ampliamente ilustrada dedicada a la imagen de Jesús en el ámbito artístico a lo largo de los siglos.



Lo anterior no es todo, intercalado en cada una de las secciones se presentan fascinantes artículos que resaltan temas específicos, tales como: la relación de Jesús con el judaísmo de su época, el papel de la mujer y su importancia para los primeros grupos cristianos, además, explicaciones relativas por ejemplo a los Esenios, los hermanos de Jesús, los filósofos cínicos, los reyes magos, Qumran y el Pesher, los herodianos y otros que en total suman 148, lo que entrega un conocimiento adicional muy valioso.



Como lo expresé en un comienzo, el libro es particularmente interesante.

















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE