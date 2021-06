Opinión 19-06-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA BAILARINA DE AUSCHWITZ”, DE EDITH EGER?

El texto es una inspiradora historia de valentía y supervivencia. Desmond Tutú, Premio Nobel de la Paz, señala: “Este libro es un regalo para la humanidad. Una de esas historias que nunca quieres terminar de leer y que te cambian la vida para siempre.” En efecto, el relato es conmovedor y cuenta cómo la autora, que tenía un avanzado conocimiento de la danza, estuvo durante la II Guerra Mundial prisionera en el centro de exterminio nazi en Auschwitz… y sobrevivió para contarlo. Su lectura humaniza… y para quien haya leído “La catadora de Hitler”, “El diario de Ana Frank” o “El hombre en busca del sentido”, lo entenderá perfectamente.



Edith Eger es doctorada en psicología y desde esta perspectiva decidió compartir su experiencia extrema que contiene el presenciar la perversidad humana que algunos pueden llegar a cometer… las culpas sentidas injustamente…la vida en libertad, la vida en prisión, la miseria y privación, hasta su casi milagrosa sobrevivencia… no exenta tampoco de hechos puntuales que pueden darse en una guerra y de los que en ella participan.



En sus 412 páginas, el lector podrá apreciar dimensiones tan nefastas en la historia como son el fanatismo, el odio, la soberbia y el abuso de poder. Se hace difícil a veces entender la inhumanidad sistemática de tanta ideología de la muerte que puede llegar a crear el ser humano. Aparecen reflexiones interesantes sobre el tiempo (no el clima). La intolerancia, la educación y los valores que se distribuyen en 4 grandes partes y cada una de ellas en varios subtemas.



La obra permite probablemente ayudar a muchas personas que viven incapacitadas por sus cicatrices emocionales. Conviene su lectura, lleva a la meditación sobre el actuar de la personas y sobre nuestras propias acciones y convicciones.















¡Es mi palabra!



GASPAR DO