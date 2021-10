Opinión 16-10-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA CAIDA DE LAS AFP”, DE MAURICIO WEIBEL?



El autor escribe sobre hechos desconocidos de las AFP, que incluyen operaciones ilegales, fraudes, abusos, conflictos de intereses, que solo fueron posible gracias a un sistema constitucional que amparó la preeminencia del mercado sobre los derechos humanos, el costo de la administraciones, su relación con la política, las ganancias ilícitas en perjuicio de los imponentes. Así, opina que este sistema privado de pensiones fue perdiendo su legitimidad social a golpe de fraudes y pensiones bajo la línea de la pobreza para la gran mayoría de los jubilados.



En lo estructural el libro consta de 5 capítulos, cada uno con variados subtemas. Tiene 178 páginas y concluye con notas, bibliografía y anexos con documentos que respaldan la información de su narrativa.



Weibel dice: “cuando comencé esta investigación, no lograba comprender cómo el país aceptaba tanta injusticia en diversos ámbitos, de manera que esta obra quiere ser parte de reflexiones sobre los conflictos de intereses y las operaciones ilegales que han atravesado el sistema privado de pensiones en Chile”.



Las AFP deben ser, a no dudar, una enorme fuente de riqueza, de lo contrario no se entendería que empresas trasnacionales sean propietarios de la mayoría de ellas. ¿Alguien podría pensar que las “tales” están preocupadas de jubilaciones dignas para el imponente? Hay más preguntas, como por ejemplo: ¿Cómo fue posible que tales hechos ocurrieran sin que nadie advirtiera de ello?, ¿Cuánto ganaron estas empresas al negar pensiones a los inválidos o enfermos terminales a lo largo de los años?... y muchas más.



