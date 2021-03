Opinión 27-03-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA CIUDAD DE LA FURIA”, DE DANIEL MATAMALA?



Entre los años 1931 y 1970, circuló en Chile una revista con sátira política (Topaze), que era considerada como el barómetro del acontecer nacional. Utilizaba el humor para desnudar la realidad y lo sorprendente era que nadie se ofendía por ello. Daniel Matamala autor de los libros “Poderoso Caballero” y “Los reyes desnudos”, va por esta línea. En este texto recopila 57 comentarios suyos hechos en la prensa entre el 2018 y 2019.



Cada tema se refiere a algún punto específico de la política, institución, personalidades públicas, empresas, etc. logrando entretener e informar detallada y fundadamente cada alusión a algún hecho en particular, planteando además interrogantes y reflexiones que bien vale la pena tener en cuenta.



Resulta interesante conocer por ejemplo: la pintoresca mención que pasó a la historia como “la guerra de don Ladislao”, o dichos de Platón que resultaron proféticos. También darse cuenta de dónde, cómo y por qué la meritocracia es un mito en Chile. A su vez plantea cuáles son las mentiras institucionales, fraudes, inconsecuencias, absurdos, impunidades, falsedades economicistas, discriminación, lo tragicómico en el ámbito de la justicia y otras hierbas que resultan increíbles de concebir, pero que suceden.



El texto como denuncia es valioso y como explicación y cuánto ocurre, también. Abarca muchísimos ámbitos por lo que la información es muy enriquecedora. Ahora bien, conviene destacar que en el desnudar realidades no se salva ni izquierda ni derecha, ni ideologías determinadas, lo que cuenta son los fríos y documentados hechos.



Para finalizar, decir que Matamala señala que la violencia no es el método para transformar las cosas que sean necesarias y que hayan que mejorar, como por ejemplo la necesidad de una verdadera política, aquella que recoja las aspiraciones de los ciudadanos y las traduzca en políticas públicas eficientes, combinando legitimidad popular y saber técnico.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE