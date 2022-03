Opinión 12-03-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA MANO NEGRA”, DE JAVIER TAPIA?

El texto aborda ideas sobre sectas o hermandades, que algunos suponen que manejan los hilos del mundo, determinando la economía, la política y, en definitiva, el manejo global. Muchos opinan que esto es una paranoia y que en realidad no existen tales asociaciones, al menos con el poder o la intención que se les supone.



Los grupos abarcan los Iluminados, Masones, Luciferinos, Gnósticos, Teósofos, Jesuitas, Jacobinos, Templarios, etc. atribuyéndoles dinero y poder para influir en los hechos del mundo. Se señalan, para fundamentar ello, algunos ejemplos históricos en los que hubo conspiraciones y sofisticados métodos para ello, señalando como causas la ambición, la codicia, el mesianismo, la idolatría, la tiranía, etc.



En otro orden, se explica el origen de los dioses de la antigüedad (dos o tres mil años antes de la escritura) destacando el papel de la superstición como forma de mantener el control dando lugar a ello a que cientos de súbditos y miles de esclavos estuvieren puestos y dispuestos a los caprichos de los parásitos improductivos cortesanos: “jueces, generales, sacerdotes, sabios, expertos, artistas, bufones y maestros que sin ningún esfuerzo real vivían como reyes, sin importarles si el pueblo sobrevivía o se moría de hambre”. Dice el autor: “cualquier parecido con la forma de gobierno actuales no es pura coincidencia”. (Página 18).



Lo interesante es que aparte de referirse a las sectas o hermandades, se mencionan temas que nos interpelan en la vida cotidiana. Por ejemplo: la post verdad (ya Aristóteles advertía sobre ello, identificando 13 falacias que la hacen posible), la moral (sobre la cual se menciona que no suele ser buena compañera para los que buscan enriquecerse.



La obra alude al caso de las mafias como la China, la Yakuza japonesa, la mafia rusa y la irlandesa. Identifica 10 debilidades que facilitan su incorporación a ella.



Dentro de los muchos aspectos de la narrativa destaca el concepto de Dios y varias preguntas al respecto que le entregan un sentido adicional en orden a establecer una diferencia entre lo aparente y lo real.















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE