¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LAS 999 MUJERES DE AUSCHWITZ DE”, DE HEATHER DUNE M.?



Difícil de creer, pero a comienzos de la Segunda Guerra Mundial el nazismo extendió su opresión, hegemonía e ideología en varios países, quizás por esto, o precisamente por esto, el gobierno de Eslovaquia vendió a los nazis jóvenes entre 15 a 22 años para trabajar como esclavas. Sumaron 999, por una suma de 500 marcos alemanes. ¿Cuándo o por qué se convirtieron las solteras jóvenes de esa población en dicho objetivo, o quién lo propuso? No se sabe. El hecho histórico es que el primer tren de víctimas en llegar a Auschwitz fueron estas 999 mujeres.



Algo de esoterismo: ¿Por qué fueron 999? No faltan los numerólogos que se interrogan sobre esto. Se suma a ello, el observar que Nostradamus utiliza el número 999: “En el juicio, aunque haya 999 que condenen a un hombre, se salvará si uno lo defiende”.



El libro está compuesto de 39 capítulos. Unas palabras finales y una extensa bibliografía, además, de 90 fotografías y variados testimonios.



De las 999 sobrevivieron muy pocas. Muchas de ellas rehusaban contar los hechos que padecieron, para no revivirlos. Las sobrevivientes recuerdan que después de superar tifus, hambre, gas, trabajos inhumanos, etc., no fueron muy bien recibidas por sus pares judíos, posterior a su liberación. Las hacían sospechosas de “que habrían hecho quizás qué concesiones morales para no morir con sus amigas.” La autora, logró romper este silencio y de ello nació este libro que es un homenaje a las mujeres de todas las edades y todo el mundo.



El abuso contra seres humanos es algo milenario, pero el abuso de las jóvenes es algo bíblico y de una injusticia sin nombre. Heródoto empieza su gran descripción del mundo (que según los sabios persas no era más que una trivial historia del “ojo por ojo”) citando el secuestro de jovencitas.



Estas 999 mujeres que fueron transportadas desde Eslovaquia hasta Polonia, fueron muy reconocidas hasta la década de 1990, pero después por un giro irónico, los historiadores dejaron de citarlas, relegándolas al olvido. Gracias a Heather Dune han recuperado su memoria histórica.



El testimonio de la obra clama un "Nunca Más".















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE