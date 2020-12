Opinión 26-12-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LEUCIPO Y DEMÓCRITO”, DE CLAUDIA MILANI?



Pueden nombrarse varias particularidades que lo hacen especial. Veamos:



1.- Es un libro que se refiere a dos filósofos de la Antigüedad y que está escrito por una mujer, lo que muestra que la disciplina filosófica no le es ajena. Es más, ello puede llevar a que el lector descubra que en los primeros siglos de nuestras Era y, aún antes, hubo mujeres que dominaron esta materia, pero que la historia no las registró o reconoció debidamente. ¿Machismo? Puede ser.



2.- El texto muestra que hace 2500 años hubo algunos filósofos como los citados en el título, que desarrollaron la idea acerca de la visión de la realidad como un compuesto de partículas infinitesimales, invisibles e indivisibles: los átomos. No todos aceptaron estas observaciones. Tuvieron que pasar otros tantos siglos para volver a retomar estos pensamientos, hasta que a fines Siglo XIX se sentaron definitivamente las bases de la moderna teoría atómica. Esto trae una enseñanza, no menospreciar el saber el antiguo, ya que se puede estar cometiendo un grave error traducido en un retraso en el conocimiento de la realidad.



3.- La obra entrega en pequeños resúmenes o apartados, una variada gama de “saberes” que conviene conocer. Por ejemplo: los cultos órficos, el logos, las paradojas de Zenón, las ideas Empédocles y Anaxágoras, la Ley de Lavoisier, las cuatro causas aristotélicas, el tiempo cíclico y lineal, la revolución socrática en Filosofía, etc. Esto lleva a ampliar el conocimiento respecto de nuestra concepción del mundo del hombre y de la vida. Todo esto es Filosofía, que con justificada razón se la ha señalado como la madre de todas las ciencias. Se sorprenderá de la importancia de esta disciplina.



4.- Como curiosidad, uno de los discípulos del Filósofo Demócrito, fue Hipócrates de Cos, a quien se le considera de forma unánime, el fundador de la ciencia médica occidental. Tanto es así, que aún hoy en día quien practica esta disciplina presta un juramento que debe el nombre a él.



5.- El libro contiene varias sentencias que están orientadas al cotidiano vivir, como personas en el contexto social. Por ejemplo: “aprende a avergonzarte más ante ti que ante los demás”. “Si sólo se da la intención de actuar las acciones quedan incompletas”. “Procurarse riquezas no es cosa inútil, pero es el peor de los males si su origen en la injusticia”. Así varias más.



6.- Hay un capítulo completo que trata sobre la existencia del alma, que es una dimensión que no contempla el materialismo, ya que un principio espiritual no aparece como aceptable dentro de su estricta doctrina. Ante esto, se exponen los fundamentos contrarios, postulados por otras corrientes de pensamientos.



7.- Leucipo afirma un principio que tiene que ver directamente con la existencia humana, esto es, que “nada ocurre por azar, sino que todo tiene una causa determinada”, aunque en general, los atomistas piensan que las cosas no pueden ocurrir de otra manera distinta a como realmente ocurren. Bastante interesante esto último y aunque se aplique la idea del libre albedrío, se queda inexorablemente en que las cosas que pasan eran porque tenían que pasar. ¿Será realmente así?







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE