Opinión 05-12-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “PANDEMOCRACIA”, DE DANIEL INNERARITY?



El texto abarca en general cuatro temas: La pandemia y frente a ella una mirada a la Unión Europea, España, y una reflexión sobre la democracia ante este escenario actual del contagio del virus que es una globalidad planetaria.



Atendido al título de la obra, se pueden obtener algunas consideraciones explícitas e implícitas respecto al papel de las democracias en la hora actual. La interrogante de cuál es la ideal muestra que una respuesta correcta no siempre aparece fácil de identificar. De hecho, dice Daniel “el debate entre los filósofos y los científicos sociales acerca de la democracia tras el coronavirus, ha tenido

tonos épicos, proféticos y melancólicos”. Explica cada uno de ellos en forma notable.



La obra además destaca otros dos aspectos: la defensa de una política marcada por la relevancia de lo público, además de un carácter multinivel, y, por otro, la exigencia no sólo ética sino profundamente pragmática de una actitud de apertura, humildad, comprensión y aprendizaje en lo político. Debe considerarse y revalorar las instituciones públicas, ya que sin ellas las sociedades no pueden funcionar. Si no funcionan o no lo hacen suficientemente, se puede reformar o cambiar sus miembros, pero no se puede permitir sustituirlas o renunciar a ellas.



Venimos de una crisis de confianza en ellas, que no hemos sido capaces hasta ahora de recuperar, por lo que el imperativo en lo inmediato, es el de generarla. Ese es el valor clave para su buen funcionamiento y representación plenamente válida de las mismas.



El autor advierte que ni la ciencia ni la política son infalibles. Debe en su ejercicio primar la prudencia, la serenidad, comprensión y empatía. La tentación de atribuirse la potestad de “tenerlo todo claro”, en un rasgo de soberbia que no concita adhesión ni respeto por las eventuales medidas o actuaciones que se decidan. Por tanto, el ejercicio democrático actual, para ser valorado, aceptado, compartido y que genere entusiasmo, debe contemplar una adecuada representación y participación ciudadana. La democracia debe escuchar. Por ejemplo, atender visiones diferentes como de médicos, economistas y políticos que observan la realidad desde distintas perspectivas y que tratan de proteger cosas diferentes y en ocasiones difícilmente compatibles. Por esto el ejercicio de la democracia debería caracterizarse por un gobierno más cognitivo y menos ideológico, que tenga una mirada y acción en la justicia y en la equidad.



Acertadamente, se expone en la obra frente a la Pandemia que “se da la paradoja de que un riesgo que nos iguala a todos, revela al mismo tiempo lo desiguales que somos, además provoca otras desigualdades y pone a prueba nuestras democracias”. También se debe considerar en lo político en que se acabó el mundo de las certezas, el de los seres invulnerables y el de la autosuficiencia.



En otra dimensión, el desafío para una democracia es la inclusión, tratar de tener en cuenta los intereses de todas las personas. Es una obligación moral considerar, por ejemplo los intereses de quienes ya apenas los pueden defender (como los ancianos) y los de quienes todavía nos lo pueden hacer valer (como los niños).



Cuestión diferente es cuando se trata de la libertad en una democracia, el alcance de la propia libertad y el respeto a la de los demás. Expone que “la libertad no consiste en que no haya interferencias, sino que no haya dominación”. Este tema abarca un capítulo completo.



Para finalizar, señalar que su temática está fundamentada y que sin duda es bastante orientadora. Conviene su lectura. Adicionalmente, el autor nos entrega como obsequio, una síntesis de otros libros de su autoría, como son: “La política en tiempo de indignación”, “Política para perplejos”, “La democracia en Europa” y “Una teoría de la democracia compleja”.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE