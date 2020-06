Opinión 13-06-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “PASCAL”, DE GONZALO MUÑOZ B.?

A la filosofía de Pascal le atribuyen dos posturas que la hacen atrayente. Una, propiamente filosófica y, la otra, el de una apologética cristiana. Ante esto, el autor señala que cohabitaron en este pensador “dos pascales”. Por un lado, un hombre de ciencia, brillante matemático y físico. Nótese que ideó y construyó una máquina aritmética, una calculadora a la que bautizó con el nombre de “pascalina”. Tenía recién 19 años. Y, por otro, un filósofo que buscaba a Dios y se exigía dar la espalda a lo terrenal.



Su vida fue muy breve. Falleció a los 39 años de edad. Fue un genio desde pequeño. Con 11 años escribió “tratado sobre los sonidos”. Con 12, dedujo hasta el Teorema 32 del primer libro de Euclides. A los 16 años, escribió “Tratado sobre las Cónicas”. En seguida, su Teorema del hexágono Místico o Pascaliano.



Su filosofía en general es inconformista y tiene como finalidad responder una única pregunta: ¿Qué es el hombre? Esto lo divide en 3 interrogantes. ¿Qué puedo conocer?, ¿Qué debo hacer? y ¿Qué me cabe esperar? Para Pascal el hombre es un ser paradójico: ni ángel ni bestia.



En cuanto al conocimiento postula dos formas de acceder a él, por un lado la razón y por el otro el corazón. Famosa es su frase: “El corazón tiene razones que la razón no comprende”.



Gonzalo Muñoz facilita la lectura del texto señalando que:

- En el primer capítulo se relata la biografía de Pascal poniendo de relieve al hombre de ciencia, al genial matemático y físico además de su creatividad.

- En el segundo, se habla de las influencias que llegaron a determinar su pensamiento como filósofo. Su encuentro con el jansenismo, una doctrina cristiana inspirada en las obras de San Agustín. Además, su enfrentamiento con los poderes e intereses de la época. De hecho, en un momento lo mandaron a asesinar., en el mismo capítulo se muestra lo gravitante que fue para él estoicismo de Epicuro y el escepticismo de Montaigne.

- El tercer capítulo está dedicado a su obra principal, los “Pensamientos” obra póstuma e inacabada que recoge notas que Pascal tomó en los últimos años de su vida, con el fin de realizar una apología del cristianismo que nunca llegó a terminar.



Hay muchos datos relacionados con su estado de salud y extraña enfermedad, su polémica con Descartes, su asombro ante el universo (ante lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño), lo infinito del espacio y del tiempo, etc.



Libro valioso.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE