Opinión 31-10-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “PEDRO PARAMO”, DE JUAN RULFO?



Novela mexicana que relata una historia de un pueblo fantasma, en el que los únicos habitantes son espectros, ánimas en pena que vagan por él, en el que no hay ningún viviente.



Caracteriza la narración lo denominado “flash-back” en que se producen múltiples saltos hacia el pasado, en el que con el cambio también lo hace el narrador. Pese a esta aparente arbitrariedad que pudiera suponer un caos, a poco andar se descubre que tiene un sentido y un orden temporal estricto. Esto lo hace por una parte casi puzzlesco, pero igual permite que se vaya entendiendo el tema en la unidad de los tiempos.



¿Cuál es la temática? El sufrimiento de la vida de una aldea mexicana que trasciende después de la muerte. En el fondo, lo que se quiere explicitar es la realidad del ser humano en Hispanoamérica –década del 50- de sus conflictos en un ambiente en que la naturaleza no le facilita la vida, sino que la obstaculiza, venciéndolo, reduciéndolo o eliminándolo. Así, se descubren dimensiones tales como: la esclavitud, la soledad, la miseria, la servidumbre, etc.



La visión de la novela es una mirada dualista del mundo. Percibe la condición del hombre mexicano marcada por un dualismo vital irrenunciable. Por un lado, lo ya dicho, la violencia, el odio, etc., y, por otro, dentro de esa misma realidad, expresiones de ternura, ensueño y necesidad de amor, lo que va condicionando la manera de ser de su vida. Es un hecho, que la obra trata de presentar a los habitantes latinoamericanos como mayoritariamente sufrientes, sometidos a estados de injusticia y opresión.



En otro ámbito, se resalta dentro de la cultura latinoamericana la presencia con mucha fuerza de creencias populares, como el animismo, que para los que la practican es una realidad cierta y con la cual conviven. Otra sección relevante, es el machismo, traído tal vez por los colonizadores y que ha tenido una fuerza impositiva con base religiosa interpretada como “mandato sobrenatural”.





Hoy, por cierto, estamos en una nueva época, sin embargo, muchos lastres culturales injustos, persisten, pero en otros aspectos hay una nueva actitud que ojalá por el bien del humanismo, se traduzca en tolerancia, respeto, solidaridad y fraternidad.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE