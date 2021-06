Opinión 26-06-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “POR QUÉ TANTA PASIÓN SI NOS QUEREMOS TANTO?”, DE RICARDO CARIAGA?





En primer lugar, decir que Ricardo Cariaga, terapeuta de parejas, tiene dos publicaciones anteriores: ¿Por qué nuestra relación no funciona si nos queremos tanto? Y ¿Por qué nos comunicamos tan mal si nos queremos tanto? En segundo lugar, este texto podría extenderse como un análisis entre la experiencia cotidiana y las costumbres-cultura que determinan algunas acciones o modos de concebir las relaciones humanas.



Narra varias historias de parejas y también personales ya que incluye en la narrativa los diálogos y la vida en pareja con Mónica, su esposa. En las relaciones de pareja que atraviesan momentos difíciles, aparecen por cierto, el aburrimiento, la rutina, el abandono de uno o de ambos en la aventura de una eterna conquista mutua. Además, también cuenta el hecho de que “nadie nos enseña a ser pareja”, “uno se compromete y no sabe a ciencia cierta si vas a poder cumplir o no, pero te comprometes igual”. Esto hace recordar el valiosísimo libro de Gustavo Ferraris “Se casan creyendo que…”



En tercer lugar, señala los componentes que forman el amor de pareja, identificándolos como: el afecto, el compromiso y la pasión. Plantea además preguntas pertinentes, dando las debidas respuestas. Expone una definición respecto a tres tipos de parejas que las compara con la teoría de la mesa y del florero.



Y en cuarto lugar, el autor alude algo que señala como tradición, mito y realidad, que en su concepto entra en el rango de las creencias y del peso cultural dado en el entorno en que se vive. Es a partir de esto que revela las experiencias del matrimonio, nudismo, infidelidad consentida e intercambio de parejas. Generalmente en materia de sexualidad las opiniones son controvertidas y puede haber al respecto opiniones muy diferentes.

















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE