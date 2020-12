Opinión 12-12-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “PSICOANÁLISIS DEL AMOR”, DE IGNACE LEPP?



El tema del amor, un asunto de siglos y que abarca la misma historia del ser humano, compromete lo social, lo ético, lo psicológico, lo religioso, lo racional y lo afectivo (emociones como pasiones). Así es en efecto, los problemas planteados por la vida afectiva son infinitamente más complejos que los suscitados por la organización racional de la existencia.

Sobre el amor, uno de los libros más completos y didácticos, es a no dudar, “El arte de amar”, de Erick From, pero no lo agota, ya que en el ámbito de los sentimientos, tanto el amor y el odio, la simpatía y la antipatía, el entusiasmo y la desilusión, así como nuestras convicciones y creencias más inconmovibles no están dirigidos por la razón y obedecen a leyes que nada que tienen de racionales.

Ignace Lepp, aporta en este texto nuevas reflexiones que pueden ayudar a entender mejor este fenómeno y tal vez vivirlo de mejor manera. Fíjese el lector que muchos hablan del amor… y aman. Por tanto, podría suponerse que no existe noción más clara y precisa que la noción del amor. La verdad es precisamente lo contrario. El amor, como todas las realidades profundamente existenciales, no es definible.

Lo práctico de este libro es que cada subtema va acompañado de ejemplos, con la descripción de casos reales. De esta forma en el caso del primer amor y la comunión de espíritus y otros, se relatan 9 casos. En la elección del compañero (a) 6 y en el amor platónico, 4. En el amor y en incesto, 5. En frustración en el amor 9 casos y varios otros más que los describe y analiza en profundidad.

Se podría sacar como conclusión de esta obra, que el mejoramiento de las condiciones de vida material, el maravilloso progreso de la ciencia y de la técnica sólo serán realmente “buenos” cuando todo ello se hallare al servicio de las personas que supiesen y quisiesen amar.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE