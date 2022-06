Opinión 25-06-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “QUEMAR EL MIEDO”, DE D. VALDÉS, P. COMETA, L. CÁCERES Y S. SOTOMAYOR?

La obra es un planteamiento de abierta ruptura y rechazo a la cultura patriarcal, la cual no sólo ha invisibilizado a la mujer, sino que la ha discriminado, relegado a segundo plano, excluida de reconocimientos, postergada en lo político, económico y social. Ejemplo de esto hay muchos, como la gran Gabriela Mistral que fue postergada por años.



Hoy se aprecia un cambio que implica reconocer y hacer reconocer los derechos de la mujer y el valor que siempre ha tenido en la historia. En esta perspectiva hay algunos textos que pretenden remecer conciencia, como “Feminismo para principiantes”, de Nuria Valera y Antonio Santolaya, o “Mal educadas”, de María F. Frijo, entre otros.



Quemar el miedo, es una rebelión y denuncia del patriarcado que se mimetiza en la política, en la educación, en la justicia, en lo económico, etc. Es un manifiesto contra el femicidio (que en Chile alcanza cifras realmente incomprensibles), la violación, el abuso, la impunidad, la desidia, con que se comporta la sociedad y sus estamentos respecto a la mujer.



Se citan 12 casos emblemáticos que han afectado a mujeres y en los cuales se reprocha la respuesta patriarcal.



Las autoras defienden los derechos no sólo de la mujer, de sus ideas, de sus vidas, y sus cuerpos, sino también de todos quienes deben tener la libertad de optar por lo que sienten, ya sean transgénero, Queer, transexuales, lesbianas, pansexuales, bisexuales, asexuales, gay, etc. En cuanto a la protección jurídica a la mujer, la catalogan como inoperante, con precarias medidas de protección que no son suficientes, de hecho, muchas mujeres asesinadas, contaban con medidas de protección dispuestas por la justicia, que nunca se cumplieron. Es más, para sancionar esperan más apoyo y presión social de la sociedad que de la institucionalidad esta última que con atenuantes por doquier resta sanción al victimario.



En la obra podrá encontrar que el lenguaje es un poco forzado para identificar tipos de personas, lo que hace caer en la trampa del snobismo del sistema, pero en lo medular se aprecia un rechazo a la incongruencia entre el pensar, sentir y actuar, la incoherencia entre lo público y privado. En definitiva, el texto quiere ser un espacio para que se escuchen, las demandas, denuncias y las ideas que el patriarcado niega a la mujer.



















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE