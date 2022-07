Opinión 30-07-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “TRADUCTOR MENTAL”, DE FELIPE NEIRA?

Libro muy ameno, contingente y de mucha cotidianeidad dentro del ámbito lingüístico habitual de la mayoría de los habitantes de este país. El autor identifica su obra como un homenaje al hablar “chilensis”.



En sus 395 páginas reúne expresiones tales como: “saltó lejos el maní”, “se me apagó la tele”, “toy chantao”, etc., sumando más de 400 de ellas. Además, están agrupadas en capítulos que identifican el ámbito en el cual aparecen estos dichos. Por ejemplo: los de farándula, escatológicos, culinarios, relativos al sexo, sarcásticos, tercera edad, en total, 19.



Al leer estas frases el lector encontrará la respectiva explicación de qué asunto o realidad se refiere, y ésta se da de una forma que podría decirse académica, profunda, clara y precisa llevando al mismo tiempo, en su contenido, una sutil dosis de buen humor.



Se dice que el lenguaje crea realidades y en estas páginas se muestra que nuestro idioma lo hace en una forma muy particular, “popular”, por así decirlo o de algunos sectores de la sociedad. Con todo, habría que reconocer que estas expresiones tienen una cierta particularidad y así todos las entienden (¡al menos los chilenos!) e identifican lo que cada una quiere decir definiendo situaciones o hechos. .



Es posible que no todas las personas estén familiarizadas con estos dichos y si ello es así este texto representa un valioso diccionario que aclara la forma y el significado de ellos entendiéndose así cabalmente los eufemismos y las vueltas lingüísticas.















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE