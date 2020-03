Opinión 21-03-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “TU CABEZA TE ENGAÑA”, DE PAMELA NÚÑEZ?



La autora es psicóloga clínica, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especializada en terapia cognitiva conductual, además de otros estudios. Es, desde este dominio, en que da forma y contenido a este libro.

El ser humano ha sido definido desde la antigüedad como un ser pensante, peculiaridad que lo distingue de los demás seres de la tierra. Tiene la capacidad de razonar. Pascal decía que el ser humano es “una caña pensante”, y esta facultad intelectiva los filósofos griegos la entendían como la capacidad de conocer, conociendo lo que conoce. Pierre Teilhard de Chardin señalaba que es el momento en que la conciencia se hace consciente de sí misma. En consecuencia, pensar es de las tareas que nos es propia y a la que más tiempo destinamos, pero parece que es de las que peor realizamos. Vivimos analizando, evaluando y no pocas veces distorsionando cuanto nos ocurre, lo que genera muchas veces un sufrimiento perfectamente evitable.



El texto está dedicado a descubrir cómo el cerebro a veces, hace interpretaciones de la realidad que no son correctas o que la dimensiona exageradamente, trayendo como consecuencia trastornos somáticos al organismo de las personas, tales como: ansiedad, colon irritable, alteraciones del ánimo y un largo etcétera. Ante este fenómeno, luego de analizar detalladamente los procesos de conciencia que el cerebro nos plantea, y que incluso llegan a ser imaginarios, propone una serie de pasos para superar este estado o estas actitudes. Lo hace en 5 capítulos, indicando en cada uno de ellos la forma positiva de pensar, facilitando su comprensión con un pequeño resumen al final de los mismos.



Don Eduardo Correa Donoso, psiquiatra y profesor universitario, en el prólogo de la obra manifiesta “la autora busca exponer el problema de los miedos y logra descifrar los engaños de la mente ilustrando de manera didáctica los sucesivos pasos necesarios para reconocerlos, enfrentarlos y vencerlos”.



Finalmente, se puede decir que se aprende mucho, tanto, que asombra no percatarse anteriormente de lo que muchas veces es obvio, pero que por “nebulosas psicológicas” (esto último es un invento mío), o de otro tipo, no se ven. El libro es bueno y aporta muchísimo para el sano y buen vivir de cada día. ¡Lo recomiendo!











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE