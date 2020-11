Opinión 21-11-2020

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “UN DÍA EN LA VIDA DE MÁXIMO, POETA ROMANO”, DE JACQUELINE BALCELLS Y ANA MARIA GÜIRALDES?



A veces se encuentra en algún rincón de libros, un tesoro literario de información rica y variada que en pocas páginas pone al tanto de hechos históricos, sociales, culturales y costumbres de la antigua Roma. Es lo que ocurre con esta obra.



La historia central es la del poeta Máximo, escuchado en los salones, amado por las mujeres, aclamado en el foro, era el poeta que toda Roma reverenciaba. Sin embargo, cierto día, la intriga envenenó su vida, sin darle ocasión para defenderse. Así, de la noche a la mañana la misma ciudad que antes lo ensalzaba, le dio la espalda. La historia comienza cuando el poeta parte al exilio, dejando atrás su casa, su familia, sus amigos y su amada ciudad.



Los poetas en Roma no vivían al margen de la sociedad, sino que cumplían una misión oficial. En efecto, las escuelas, las enseñanzas, eran a través de la poesía. En la política los discursos estaban llenos de citas poéticas. Poesía y retórica caminaban de la mano, eran admirados y la sociedad necesitaba de ellos. Famosos poetas fueron: Virgilio y Ovidio. Este último llamado el poeta del amor, que también fue exiliado por causas que nunca se explicaron. Es una curiosidad señalar que entre sus obras está “El arte de amar” que siglos después retomara con el mismo título, Erik From.



Paralelamente a la historia de Máximo, se van comentando, en apartados, mucho conocimiento adicional. Por ejemplo: Las siete colinas de Roma, el rapto de las sabinas (leyenda respecto de la fundación de la ciudad), el circo -que no tenía para los romanos la misma significación que le damos hoy-, el foro, los baños públicos, la vida de los legendarios, las calendas, la vestimenta, la gastronomía, los médicos, etc. En total estos amenos recuadros suman 40.



GASPAR DOYL