Opinión 05-06-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “VITAMINAS DE ÉXITO PARA UNA MENTE POSITIVA”, DE NAPOLEÓN HILL?



Este es un libro diferente al común de los demás. No es novela, ni relato o cosa parecida, sino que está compuesto sólo de proverbios o epigramas que suman más de 700. La intención del autor es que en base a ellos se pueda ayudar a las personas a desarrollar una filosofía de vida positiva para sí y para su entorno.



Los proverbios son generalmente breves, pero encierran en ellos una gran sabiduría basada en conocimientos acumulados por años y que su validez y cotidianidad se plasman en pequeñas sentencias. Recuérdese el libro “Proverbios”, de la Biblia, escrito allá por el año 900 a.c., e imagine que para su elaboración tuvo que basarse en experiencias, conductas y situaciones u observaciones de muchos años antes.



No cabe duda que cada uno de los epigramas que aparecen llevan a una reflexión, a observar la relación que existe entre teoría y práctica y, aluden, a muy diversas temáticas, como por ejemplo: sobre el conocimiento de sí mismo, las virtudes (prudencia, lealtad, etc.).



Se narra una historia muy hermosa y educativa que tiene que ver con el espejo. Entrega a partir de ello una profunda moraleja. Para tener en cuenta (como dice un comentarista de este medio).



El lector podrá escoger aquellos proverbios que considere como los más valiosos, necesarios y útiles. Por mi parte, no me sustraje a ello y seleccioné como lo mejor a 72. Ahora bien, la tarea útil y provechosa no sólo consiste en aprenderlos, sino en practicar la enseñanza que de cada uno de ellos emana, por lo mismo, Napoleón Hill se refiere a éstos como una filosofía de vida. En efecto, se trata de una determinada forma de vivir, más humanista, solidaria, alejada del egoísmo, la soberbia y, en general, de vicios que con demasiada frecuencia empañan las relaciones humanas.



Finalmente, puedo decir que es un libro muy fácil de leer, no aburre y entrega enseñanza en abundancia.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE