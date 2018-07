Opinión 21-07-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro

“Fuego en la cárcel de San Miguel”, de Diego González?



Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre del 2010, y, sobre los mismos, sus causas y consecuencias, es lo que el autor relata en el texto. Se narra con toda su crudeza y, que por supuesto, una vez ocurridas las tragedias se tratan de delimitar las responsabilidades, que concurren en variadas direcciones.



Si bien es cierto, que el origen del incendio de la cárcel en que fallecieron 81 reclusos, fue realizado por la acción de uno o más de ellos –sin prever ni medir las consecuencias- se derivan a raíz de esta dantesca historia de sufrimiento y muerte, muchas reflexiones y constataciones.



1.- El inmenso hacinamiento que existe en las cárceles chilenas, que hacen inviable cualquier actividad eficiente en términos de segregación. Así, las relaciones humanas entre los reclusos se vuelve difícil. El texto señala que durante el año 2009 y 2010, 8 reos presentaron recursos de amparo a la Corte de Apelaciones de San Miguel, por temor de sus vidas. Todas esas solicitudes fueron rechazadas. Todos ellos murieron en el incendio.

2.- La infraestructura y diseño inadecuado de la construcción de dichos establecimientos para la finalidad que prestan, dificultan y hacen estériles los controles y la supervisión. Hay muchos espacios en el sistema carcelario que se escapan de las manos de Gendarmería.

3.- La carencia endémica de recursos a la institución de prisiones, actual Gendarmería, que atañe a lo relativo al personal y las condiciones en que deben laborar, termina en deplorables condiciones de vida de la población penal. En esto último se cuentan los vicios sanitarios, la sobrecarga eléctrica, la carencia de elementos suficientes y en buen uso, su manejo inadecuado, etc. En el caso de San Miguel, las autoridades de la cárcel sabían de esta situación y un mes antes lo hicieron presente a la superioridad, pero los fondos para solucionarlo no alcanzaban.

4.- La reglamentación de las cárceles concesionadas, exige que al exceder el número de reclusos para las que fueron diseñadas, el Estado debe cancelar una multa. Para evitarlo, esto es, el pago de compensación por sobrepoblación, se realizaron traslados desde los recintos privados a los públicos, lo que incrementó aún más el hacinamiento de estas últimas.

No hay que olvidar tampoco, que a raíz del terremoto de ese año, varios establecimientos penales se derrumbaron por lo que la población de las mismas tuvo que ser reubicada en otras ya sobrepobladas.

5.- Para darse una idea de lo que significa hacinamiento y, suponer cómo puede vivirse en esas condiciones, y de cuánto se le puede pedir en dicha situación al escaso personal institucional que labora, se señala que en esa cárcel de San Miguel, con capacidad para 500 reclusos, en el año 2003, llegó a tener 2075.-

6.- Otro aspecto que critica el libro, es que la institución de Gendarmería, dependiente del Ministerio de Justicia, es “una de las mejores cajas pagadoras de favores políticos”. Por tanto, los Directores Nacionales de la institución, son designados por el gobierno de turno. Así, desde 1990 al 2010, hubo ocho diferentes. Esto trae como agravante de que muchos de ellos no conocen un reo, no están capacitados para diseñar políticas penitenciarias eficientes y realistas, por lo que si uno hace algo, el que lo sigue, lo cambia. Ocurre. Ha sido la constante.



El libro plantea toda la problemática del tema, que es complejo, pero inevitable en cuanto a buscar soluciones tanto para la institución, su personal y población penal. Diego González expresa: “las cárceles y sus habitantes son el tema más complejo de la cartera de justicia. Eso lo saben los que asumen el poder”.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE