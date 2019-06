Opinión 22-06-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “21 lecciones para el siglo XXI”, de Yuval Noah Harari?

Este profesor publicó en Chile, en el año 2016 el libro “De animales a dioses” que es una breve historia de la humanidad en la que cuestiona nuestro pasado, y “Homo Deus”, con una visión del mañana, imaginando el futuro. (El Heraldo 30.09.2017 y 7.10.2017). Fue tal el éxito de ambos, que se han vendido “más de doce millones de ejemplares en todo el mundo, traducidos a más de 45 idiomas”. Quizás por lo anterior o porque faltaba una mirada al hoy, en esta obra se propone explorar nuestro presente. Así, aborda los asuntos actuales de la sociedad humana, preguntándose por ejemplo ¿Qué está ocurriendo ahora mismo?, ¿Cuáles son los retos y opciones en el día de hoy?, ¿A qué debemos prestar atención? Y ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos?



El autor advierte que “esta obra no está pensada como una narrativa histórica, sino como una selección de lecciones. Dichas lecciones no concluyen con respuestas simples. Su objetivo es fomentar más reflexión y ayudar a los lectores a participar de los principales debates de nuestra época”.



El texto se divide en 5 partes y cada una incluye varios temas, los que según de lo que se trate, tienen una detallada fuente de consultas. En total, suman 249. Algunas secciones su centro es la tecnología, otras, la religión, el arte, etc. Determinados capítulos “celebran la sabiduría humana, otras destacan el papel central de la estupidez humana”.



Algunas reflexiones críticas sobre las que se explaya, están la inteligencia artificial, los programas informáticos y sus riesgos, señalando que “los humanos siempre han sido mucho más duchos en inventar herramientas que en usarlas sabiamente”. Además, el cambio climático, preguntándose ¿qué ocurrirá cuando se desencadenen catástrofes ecológicas? Otras, la religión, la libertad, el libre albedrío, las post-verdades (lamentando que “algunas noticias falsas duran para siempre”). En fin, hay un análisis descarnado sobre los temas que nos envuelven en el momento actual. El lector puede quedar con un sabor amargo, pesimista, o con una leve esperanza sobre cómo hacer de nuestro entorno local y planetario un mundo mejor. Expone: “Ahora la humanidad tiene al menos tres enemigos: la guerra nuclear, el cambio climático y la disrupción tecnológica”.



Para finalizar, se podría decir que “los problemas globales necesitan respuestas globales”, que los particulares requieren soluciones de ese tipo, con una visión humanista como camino seguro de encuentro y de sobrevivencia como especie.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE