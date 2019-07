Opinión 27-07-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “A pie de página”, de Hugo Tagle M.?

Se pueden distinguir varias instancias que hacen de este texto, no sólo algo interesante, sino también útil en lo cultural, en lo contingente y en lo valórico. Se trata de comentarios que el autor realizó como columnista en un diario nacional y que en número de 92 han dado forma a la obra.



¿Qué características lo hacen atrayente?



En primer lugar son comentarios breves. Ocupan el anverso y reverso de una hoja, por lo que en una apretada síntesis se puede conocer el punto de vista de un determinado tema, en una forma coloquial, cercana y de sencillo lenguaje.



Segundo, la interrupción periódica de su lectura, no altera la continuidad de la idea, ya que un comentario versa sobre algo en particular distinto a los demás. En consecuencia, se puede retomar su lectura en cualquier instante manteniendo la curiosidad de conocer un nuevo aspecto de la vida o de circunstancias que en ella ocurren.



Tercero, cada uno de ellos se podría comparar a pequeñas cápsulas vitamínicas para el ánimo y para el conocimiento.



Cuarto, en varios aparecen para ilustrar el tema que trata, pequeñas historias con sus respectivas moralejas, lo que es muy educativo. En realidad, son 12. Por ejemplo: la historia de un aprendiz, para valorar cada momento. La historia del samurái, para ilustrar sobre la virtud y la templanza. La historia de un rey, para relacionarla con la paz. El caso de las papas. La historia de un zapatero. Etc.



Quinto, se incluyen muchas citas de connotados personajes de la filosofía, de la ciencia, de la literatura, etc. Además, de adagios, proverbios y muchas curiosidades que vale la pena conocer. Le cito como ejemplo lo que dice el historiador francés Carlyle: “oír no es lo mismo que escuchar y menos entender”, o de Alberto Magno sobre la enseñanza del vaso, del canal y de la fuente que ….es mejor leerla.

Sexto, los temas tratados tienen relación con la alegría, la confianza, el dolor, la educación, la paciencia, virtudes, vicios y actitudes.



Finalmente, señalaré que es convicción del autor de “que el hombre está aquí en la Tierra para ser feliz, para ser plenamente él mismo, plenamente humano y, siéndolo, hacer felices a otros” y de que “en esta aventura de vivir y ser felices no estamos solos”.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE