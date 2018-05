Opinión 19-05-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Adiós Mr. Chips”, de James Hilton?

Es una historia de ficción, sobre la vida de un profesor. Su valor como enseñanza está dado por su alta demanda. El presente en comento corresponde a su sexta edición del año 1997, y ha sido traducido a varios idiomas e incluso llevado al cine.



Tenía este texto en un rincón donde generalmente se quedan los libros pequeños. Tiene 101 páginas y 18 capítulos. Derivado de la poca afortunada discusión de la autoridad pertinente sobre reducir o eliminar las clases de filosofía, lo rescaté para ver si este personaje me podía decir algo sobre el profesor, su pedagogía y la docencia. No me defraudó.



Entre los aspectos que se resaltan de una variada gama, está el valor de las nuevas experiencias con que se aprecia la vida después de años de docencia, las rutinas que provocan las costumbres y el sentido de los recuerdos. Se destaca lo valioso de la actitud de cómo entender y enfrentar cada nueva generación.



Sorprende que en esta historia en su cotidianidad docente, ya se apreciaba el fenómeno actual del alumnado en la sala de clase, con sus variados comportamientos de rebeldía, indiferencia, problemáticas, entregando con ello un desafío de cómo enfrentarlos para un provecho en el aprendizaje.



No están ajenos al relato de esta obra una serie de anécdotas que inevitable y tal vez afortunadamente se dan en el ámbito pedagógico, las que aparte de entretener, son muy ilustrativas.



En su lectura, no se puede dejar de evocar a aquellos profesores que egresaban de las escuelas normales, donde se entregaba una formación completa, con variables que capacitaban a dichos maestros en un variopinto ámbito, entre ellos, música, conocimiento agrícola, etc. y que hasta hoy se admira, con un componente fundamental cual era su vocación docente. Sin duda darán fe de ello, -al igual que yo-, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlos. Profesores respetados y admirados.



Se incluye como corolario de la vida de este docente , el contraste de ideas costumbristas v/s las innovadoras como la inclusión. Es el caso de la participación de la mujer en política, estudios y derechos.,etc. Además, el fundamental fenómeno de la comprensión del otro que permite el entendimiento e incluso la admiración.



El texto muestra lo que son el paso de los años, pero al mismo tiempo, la necesidad de estar a la altura de los tiempos. Se percibe un hecho que aparenta ser paradójico, pero que es una realidad: aunque pasen los años, un profesor nunca envejece, toda vez que está diariamente al tanto de cómo evoluciona el mundo y las ideas a través de sus alumnos, y de la necesidad, por tanto, de estar permanentemente de actualidad, informado y vigente cada día.



Aparece presente una iniciativa muy loable y enriquecedora, en cuanto a la de apadrinar a alguna institución educativa de escasos recursos, posibilitando a sus educandos acceso a instancias que de otro modo les serían difíciles de alcanzar. Ejemplo sobre esto, han sido muy motivadores.



En definitiva, la publicación es un homenaje al profesor que guarda recuerdos de generaciones, identificándolos en el futuro, estableciendo a veces la comparación de cómo eran y cómo son en el día de hoy. Para un profesor la vida de sus alumnos deja de ser sólo un nombre y pasa a tener un rostro.



Es un texto de humanidad, de interioridad y afecto.



¡Es mi palabra!

GASPAR DOYLE