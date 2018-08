Opinión 11-08-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Amoris laetitia”, del Papa Francisco?

Porque cambia el rumbo, porque el texto no viene “impuesto” desde “arriba”, sino que está hecho desde la escucha de las opiniones de la gente, de los problemas actuales que ven los que a diario viven su realidad y que quieren la orientación actualizada del mensaje original de Jesús. Está basado en las inquietudes, críticas y perspectivas planteadas por los que profesan la fe cristiana. Asume, entonces, una visión liberadora en vez de condenatoria; un mensaje que llega a las personas en su condición común y corriente, como la que ocurrió en los primeros tiempos del cristianismo. Es claro que modificar una manera de “enseñar” u “orientar” en una institución con más de dos mil años de historia, no es fácil. Hay costumbres enquistadas, visiones “inamovibles” que son difíciles de erradicar, pero hacia allá va el contenido de la exhortación apostólica de su S.S. “Los buques que están en el puerto son seguros, pero no es para eso para lo que se construyeron los buques”. Por ello, la barca de Pedro pretende nuevamente navegar al encuentro los que por mucho tiempo han sido marginados y excluidos para acogerlos en el seno de ella.



La obra recoge una mirada desde las diferentes culturas en forma honesta, realista y creativa, sin que ello impida que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. Lo anterior, desde una actitud de generosidad, compromiso, fidelidad, paciencia, solidaridad y respeto. No se toman los problemas como tal, sino como una oportunidad en orden a encontrar soluciones. Eso es sin duda, una nueva “visión de futuro” para la fe y para quienes la viven.



¿Qué temas incluye Francisco en esta exhortación? Aún cuando el Papa señala que en ella abarca 5 aspectos, siendo el principal la familia y la espiritualidad, según mi apreciación se pueden extraer además las siguientes temáticas:



1.- Una nueva mirada hacia el rol de la mujer, abandonando una cultura patriarcal que es imagen de la cultura de una sociedad antigua.

2.- El valor del trabajo. Comenta sobre este particular, la “cultura de lo provisorio”, lo desechable en que las personas a veces o muchas veces, son consideradas como meros bienes de consumo. Critica el utilitarismo.

3.- La preocupación por lo ecológico. El cuidado de la “casa común” que es el mundo que habitamos.

4.- Una mirada desde un sentido de acogida a la realidad de las familias de todo el mundo, lo que implica una óptica realista sobre el matrimonio.

5.- El cambio antropológico-cultural hoy.

6.- El tomar en cuenta el ritmo de la vida actual, el stress, la organización social y laboral, la justicia y la libertad para elegir y proyectar la propia vida y cultivar lo mejor de uno mismo, con los valores que la puedan hacer noble, a objeto no sea dañina ni en lo personal ni para los demás.

7.- No elude el tema de los abusos sexuales: “la explotación sexual de la infancia constituye una de las realidades más escandalosas y perversas de la sociedad actual”, “más escandaloso cuando ocurre en los lugares donde deba ser protegida, particularmente en las familias, en las escuelas, en las comunidades y/o instituciones cristianas”.

8.- El tráfico de órganos, la trata de personas, la drogadicción, la mutilación de las mujeres en algunos pueblos, huellas de los excesos de las culturas patriarcales.

9.- Un apoyo a la creatividad científica. Una constatación de nuestras limitaciones humanas al no ser omnipotentes, pero que no se debe confundir con una prédica negativa de resignación, que impediría el progreso.

10.- El problema del mal, incluida la ignorancia, el error, la traición y el egoísmo. La idea es combatir el mal no importando para el que lo haga, el pueblo, la religión o la región a la que pertenezca.

11.- La educación, accesible y de calidad, basada en un claro conocimiento y no en la improvisación, con las consecuencias pertinentes. Se exige coherencia entre lo que se predica y lo que se practica.



En fin, el libro abarca muchos temas más como la homosexualidad el amor, (menciona 13 aspectos que él contiene), los valores, la comunicación (4 exigencias), el celibato, como una opción personal, la valoración de la experiencia de la larga tradición oriental de los sacerdotes casados, etc.



El obra del Papa Francisco va mostrando la necesidad de caminar de lo imperfecto a lo más pleno, cuidando la gradualidad de este anhelo, para no correr el riesgo de que “por pretender entregar todo de golpe termine no entregándose nada”.



En resumen, hay que denunciar lo injusto y buscar y vivir la verdad, ya que ella nos hará libres.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE