Opinión 04-03-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Anatomía de un insomnio”, de Silvia Rodríguez Bravo?

Este libro editado en el año 2016, escrito por una poeta de nuestra Séptima Región, lo encuentro bastante destacado por varios aspectos.



Uno de ellos es que en nuestro país pasó desapercibido por los entendidos de la materia, sin embargo, fue premiado en Madrid, España el 3 de junio del 2016, en el XXXIII premio “Carmen Conde”, de poesía de mujeres, por un jurado compuesto por: María del Pilar Palomo, Jesús Hilario Tundidor y Antonio Porpetta, por lo que la autora hubo de viajar a dicho país a recibir el galardón respectivo. No es por nada, pero me parece historia conocida.



Otro aspecto interesante es el título “Anatomía de un Insomnio”, que se va explicando a través de sus páginas, ya que los poemas van teniendo una cronología horaria en una noche de insomnio, desde las 21 hrs., en el que cada hora que pasa va emergiendo la creatividad de la poeta, culminando cuando el reloj marca las 6am. del día siguiente.



Hay mucho que da para reflexionar y que de alguna manera impele al actuar de nuestro cada día o la actitud que pudiéramos tener ante nuestra propia realidad personal. Así por ejemplo, llama la atención el hecho de no haber intentado buscar aquello que podría haberse hecho y que nunca se hizo. También aquello de tener la disposición anímica y mental para tener siempre la posibilidad de esperar lo inesperado. Además, de que no importando tal vez la edad o cualquier otra condición, lo importante es estar en una postura de permanente posibilidad.



Aparece mucho de simbolismo, por lo que hay que trascender lo presente del texto, para llegar a lo subyacente de él. Muy bueno es el poema sobre “Hálito de sombras” en el que en una de sus partes dice: “no sé dónde van las sombras cuando desaparecen…” y sigue –a mi juicio- con una muy bella elucubración sobre ello.



En algunos poemas se aprecia la búsqueda de sentido de las cosas, y a la dureza que tienen que enfrentar muchas vidas. Aparece también una oda al silencio, temática que se expresa más de una vez.



Voy a citar algunos títulos de poemas, a objeto se pueda captar la diversidad y el ámbito a que aluden: “Vagabunda de la web”, “Los olvidados de la noche”, “Antes del olvido”, “¿Cómo se regresa?”, etc.



Hay una clara apología de género, del valor de lo femenino, del uso y del abuso siempre presente aún, del machismo y del egoísmo bajo el disfraz de distintos ropajes.



En la obra encontrará 41 poemas con temáticas variadas que sin duda van mostrando la inspiración que fluye según el pasar del tiempo. El texto consta de 78 páginas que son amenas de leer y que entenderá mucho mejor aquel que alguna vez no ha podido conciliar el sueño y ha sufrido insomnio. A los tales les convendría leerlo.



Termino citando pensamientos que aparecen y que me llamaron la atención:



… “de tanto escribirme, he borrado a la que soy”…

… “de tanto mirar otoños, mis ojos se deshojaron”…



Libro recomenda



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE